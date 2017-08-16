Андрей Мерзликин примет участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия со дня рождения Александра Вампилова
Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область в этом году отмечает памятную дату - 80-летие со дня рождения драматурга Александра Вампилова. Юбилейные мероприятия пройдут 17, 18 и 19 августа в Иркутске, поселке Листвянка и поселке Кутулик Аларского района.
"При поддержке министерства культуры России и правительства Иркутской области Санкт-Петербургская киностудия документальных фильмов ведет работу над проектом «Облепиховое лето». Съемки фильма стартовали в марте этого года. В эти юбилейные дни съемочная группа приедет в Иркутск, чтобы снять одну из ключевых сцен фильма. Главную роль в киноленте играет Андрей Мерзликин", - рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Артист также планирует принять участие в Большом творческом вечере «Вампилов. Неоконченное», который состоится 19 августа в Иркутском театре юного зрителя, носящем имя драматурга.
Накануне дня рождения Вампилова, 18 августа, эту театральную композицию представят на его родине - в поселке Кутулик. Там же пройдет концерт творческих коллективов из Иркутска, откроется выставка «Аларский район в творчестве А.В. Вампилова», будет презентован сборник стихов «Звезда прекрасная сияла», в него вошли неопубликованные ранее произведения Александра Вампилова, его отца и сестры.
В этом году Аларский район получил финансирование, за счет которого провели ремонт в мемориальном музее Александра Вампилова и краеведческом музее. Кроме того, необходимый ремонт проведен в Культурном центре Александра Вампилова. Удалось отреставрировать и камень-символ, установленный в 1992 году в поселке Листвянка. Там в день гибели Александра Вампилова 17 августа пройдет памятная программа.
"Специальный выпуск журнала «Сибирь» об Александре Вампилове вышел в 2017 году. Издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу «Вампилов» из серии «Жизнь замечательных людей», автором его биографии стал Андрей Румянцев. Целый блок публикаций вышел в журнале Союза театральных деятелей России «Страстной бульвар, 10». Цикл передач в течение всего года проходит на городском и областном радио", - рассказала директор Культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова.
Мероприятия, посвященные 80-летию Александра Вампилова, проходят в течение всего юбилейного года. Всего это более 50 событий. Премьера спектакля «Утиная охота» прошла в Черемховском драматическом театре им. В.П. Гуркина. В Иркутской областной филармонии был подготовлен музыкальный проект «Стечение обстоятельств», в котором ироничные вампиловские истории звучали в исполнении студентов Иркутского театрального училища. Кроме того, они приняли участие в создании информационно-методического издания - календаря-буклета «Посвящение Вампилову...», над которым в течение многих месяцев работала фотохудожник Марина Свинина.
В рамках проекта «Рейс особого назначения» Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского провела «Вампиловские встречи» в Слюдянке, Байкальске, Зиминском районе. В Культурном центре Александра Вампилова состоялась масштабная международная научная конференция «Александр Вампилов и Валентин Распутин», куда приехали литературоведы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также из Польши, Германии, США. Режиссерскую лабораторию в Иркутском ТЮЗе в этом году посвятили творчеству Александра Вампилова. Свои отрывки представили режиссеры из Москвы, Улан-Удэ и Омска.
XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова откроется 17 сентября. Всего в репертуаре фестиваля 18 постановок, семь из них по произведениям Александра Вампилова. В афише заявлены спектакли Московского драматического театра «Сфера» и Московского государственного «Театра на Покровке», Театра эстрады имени Аркадия Райкина и Государственного академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской из Санкт-Петербурга, а также театральные коллективы из Петропавловска-Камчатского, Черемхово, Кемерово, Минусинска, Иркутска. Зарубежные гости прибудут из Узбекистана, Южной Кореи, Монголии, Италии, Франции и Япония.
Юбилей Александра Вампилова отметят также в Санкт-Петербурге и Москве. Как сообщила Ольга Стасюлевич, в конце августа в Государственной театральной библиотеке в Санкт-Петербурге откроется книжная выставка «Дом окнами в поле», посвященная Вампилову. 12 октября на Невском проспекте в Доме актёра в выставочном зале пройдёт презентация тематической театральной выставки и состоится научно-практическая конференция. Москва 80-летие драматурга отметит Большим театральным вечером 15 октября в театре «Et cetera» под руководством Александра Калягина, где будет показана «Утиная охота» в постановке одного из лучших российских режиссёров Владимира Панкова.
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2017-08-16 05:38:06