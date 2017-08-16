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Театр кукол «Аистенок» откроет 83-й театральный сезон 26 августа

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Иркутск. Сибирские новости - Театр кукол «Аистенок» начнет репетиции к 83-му театральному сезону 22 августа. Первый спектакль сезона зрители смогут увидеть уже 26 августа.

В театре рассказали. что в первый рабочий день главный режиссёр "Аистенка" проведет репетицию по вводу в спектакль для взрослых зрителей «Стрелец» нового актёра Артёма Яцухно.

В последнюю неделю августа театр представит зрителям три детских спектакля и один - для взрослых зрителей. Со 2 по 5 сентября впервые в Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол, а в сентябре - октябре театру предстоит принять участие в трех крупных фестивалях театров кукол в Рязани, Омске и Москве.

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2017-08-16 05:45:18




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