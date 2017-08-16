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В Шелехове 109 детей-сирот готовятся к заселению в микрорайон, построенный специально для них
06:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове 109 детей-сирот готовятся к заселению в микрорайоне, который …
Сергей Левченко провел встречи с жителями Шелехова и Шелеховского района
05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос ремонта садоводческих дорог обсуждался на встречах губернатора Иркутской …
Иркутская дзюдоистка Дарья Васильева победила в смешанных командных соревнованиях первенства мира
05:50 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка Дарья Васильева в составе смешанной сборной команды …
Театр кукол «Аистенок» откроет 83-й театральный сезон 26 августа
05:45 - Иркутск. Сибирские новости - Театр кукол «Аистенок» начнет репетиции к 83-му театральному …
Андрей Мерзликин примет участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия со дня рождения Александра Вампилова
05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область в этом году отмечает памятную дату - 80-летие со дня рождения …
Каждый десятый работник крупных и средних предприятий Иркутской области работает не полный день
05:21 - Иркутск. Сибирские новости - Режимом неполной занятости в Иркутской области во втором квартале этого …
Жители Иркутской области стали меньше ездить на электричках
05:12 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге за семь месяцев перевезено более 7,5 …
Останки семи советских солдат нашли иркутские поисковики на «Невском пятачке»
05:04 - Иркутск. Сибирские новости - Останки семи советских бойцов подняли на территории мемориала «Невский …
На Глазковском мосту в Иркутске началась укладка асфальта
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начались работы по укладке асфальта на Глазковском мосту. Здесь …
В Иркутской области во время купания и рыбалки пропали трое мужчин
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области оперативные службы продолжают регистрировать происшествия …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
В ходе рабочей поездки в Шелехов глава Приангарья Сергей Левченко побывал на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Он встретился с руководством и познакомился с работой предприятия.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ организовала празднование Дня строителя в Тайшете. На площади Юбилейной состоялся концерт с участием красноярских творческих коллективов.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предоставит абонентам Иркутской области возможность убедиться в качестве своего мобильного интернета. В случае если клиентов не устроит предоставляемая услуга, оператор вернет им деньги, для этого им достаточно заполнить короткую анкету в салоне связи Tele2.
За первую половину августа две тысячи абонентов-юридических лиц Иркутского филиала «Ростелекома» перешли на систему электронного документа оборота (ЭДО).