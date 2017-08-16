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Иркутская дзюдоистка Дарья Васильева победила в смешанных командных соревнованиях первенства мира

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка Дарья Васильева в составе смешанной сборной команды России завоевала золотую медаль в командном турнире первенства мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили с 9 по 13 августа в городе Сантьяго-де-Чили в Чили.

В командных соревнованиях приняли участие 18 команд. В каждой было по четыре юноши (весовые категории до 55, 66, 81 и свыше 81 кг) и четыре девушки (до 44, 52, 63 и свыше 63 кг). Дарья Васильева выступала в весовой категории до 63 кг. Спортсменка занимается дзюдо у тренера Владимира Карико в областной Школе высшего спортивного мастерства.

В турнире смешанных команд российская сборная заняла первое место, победив поочередно соперников из Аргентины, Казахстана, Монголии, Грузии и Бразилии. В финале российские спортсмены одержали уверенную победу над соперниками из Бразилии - 5:3. Третье место поделили спортсмены Японии и Грузии. Таким образом, российские дзюдоисты вошли в историю, как первые победители первенства мира в командном турнире среди смешанных сборных.

Напомним, на исполкоме Международного олимпийского комитета принято решение включить в программу летних Олимпийских игр-2020 новые дисциплины, в том числе, смешанные командные соревнования по дзюдо. Нововведение первыми опробовали спортсмены до 18 лет на первенстве мира по дзюдо в Чили.

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2017-08-16 05:50:51




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