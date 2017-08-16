В Шелехове 109 детей-сирот готовятся к заселению в микрорайон, построенный специально для них

06:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове 109 детей-сирот готовятся к заселению в микрорайоне, который …

Сергей Левченко провел встречи с жителями Шелехова и Шелеховского района

05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос ремонта садоводческих дорог обсуждался на встречах губернатора Иркутской …

Иркутская дзюдоистка Дарья Васильева победила в смешанных командных соревнованиях первенства мира

05:50 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка Дарья Васильева в составе смешанной сборной команды …

Театр кукол «Аистенок» откроет 83-й театральный сезон 26 августа

05:45 - Иркутск. Сибирские новости - Театр кукол «Аистенок» начнет репетиции к 83-му театральному …

Андрей Мерзликин примет участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия со дня рождения Александра Вампилова

05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область в этом году отмечает памятную дату - 80-летие со дня рождения …

Каждый десятый работник крупных и средних предприятий Иркутской области работает не полный день

05:21 - Иркутск. Сибирские новости - Режимом неполной занятости в Иркутской области во втором квартале этого …

Жители Иркутской области стали меньше ездить на электричках

05:12 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге за семь месяцев перевезено более 7,5 …

Останки семи советских солдат нашли иркутские поисковики на «Невском пятачке»

05:04 - Иркутск. Сибирские новости - Останки семи советских бойцов подняли на территории мемориала «Невский …

На Глазковском мосту в Иркутске началась укладка асфальта

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начались работы по укладке асфальта на Глазковском мосту. Здесь …

В Иркутской области во время купания и рыбалки пропали трое мужчин

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области оперативные службы продолжают регистрировать происшествия …