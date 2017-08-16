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Сергей Левченко провел встречи с жителями Шелехова и Шелеховского района

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Иркутск. Сибирские новости - Вопрос ремонта садоводческих дорог обсуждался на встречах губернатора Иркутской области Сергея Левченко с активом Шелехова и района. Глава региона заявил, что в 2017 году на ремонт дорог к садоводствам в областном бюджете выделено более 170 млн руб. Все заявки, поданные в министерство строительства, дорожного хозяйства, удовлетворены в полном объеме.

«Для участия в программе ремонта и строительства садоводческих дорог администрации Шелеховского района необходимо провести работы по инвентаризации бесхозных дорог, которые ведут к садоводствам, и включить их в реестр муниципального имущества. Таким образом, они смогут подать заявку в областной минстрой на получение субсидий на ремонт дорог к садоводствам. Также в ближайшее время запланирована встреча с Союзом садоводов, где будет обсуждаться вопрос очередности проведения таких работ», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора.

Глава региона напомнил, что в настоящее в Иркутской области продолжается прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей из многодетных семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного уровня, к школе. Размер выплаты составляет 3 тыс. руб. на каждого ребенка-учащегося в общеобразовательной организации либо подлежащего приему на обучение в общеобразовательную организацию. На сегодня выплата назначена 5,296 тыс. семьям на 10,777 тыс. детей.

Многодетные матери рассказали главе региона о самой многодетной в Шелехове семье Натальи и Петра Серебренниковых, в которой воспитывается 16 детей из них 13 приемных. Глава региона предложил семье принять участие в областном конкурсе по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При обсуждении вопроса о переходе общественного транспорта Шелехова на электронные социальные проездные билеты губернатор подчеркнул, что введение электронных проездных поможет обеспечить прозрачность в сфере пассажирских перевозок.

Также главе региона задали вопрос о порядке проведения государственной экологической экспертизы, которую в соответствии с действующим законодательством обязаны проходить строительные организации. Это увеличивает сроки получения разрешения на строительство. «Мы подали свои заявки в закон «Об охране озера Байкал», где Центральная экологическая зона 200 км от берега Байкала, и все объекты, не зависимо от степени опасности, должны проходить экологическую экспертизу. Наше предложение - исключить из этого списка объекты, которые имеют третью и четвертую степень опасности», - подчеркнул губернатор.

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2017-08-16 05:57:44




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