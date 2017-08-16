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В Шелехове 109 детей-сирот готовятся к заселению в микрорайон, построенный специально для них

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Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове 109 детей-сирот готовятся к заселению в микрорайоне, который построен специально для них. В настоящее время объявлены аукционы на 106 квартир на общую сумму 124,2 млн руб.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 2014 года в новостройки по улице Известковая заселены 332 сироты. В целом 2017 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот по всей территории Иркутской области выделено 869,5 млн руб., в том числе 499 млн руб. из областного бюджета, 370 млн руб. - федерального. На эти средства планируется приобрести 745 жилых помещений. По данным на 1 августа заселены 135 детей-сирот, в том числе 35 детей-сирот в Шелехове.

Жители микрорайона обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко с просьбой увеличить детскую площадку, которая оказалась мала для детей. Глава региона поручил ее расширить. «Эта детская площадка очень маленькая для 104 ребятишек, которые проживают в этих домах. С учетом того, что лето кончается, я дал поручение, чтобы в ближайшее время здесь добавили те детские сооружения, которых явно не хватает. Чтобы расширить площадку необходимо с согласования компаний переместить трубы, которые мешают, и в перспективе сделать дорожку вокруг этих четырех домов, чтобы детям было удобно ездить на велосипеде», - отметил С. Левченко.

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2017-08-16 06:02:13




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