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Книгу-театр «Байкал» в рамках форума «Байкал-Тотем» представят в «Молчановке»

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Иркутск. Сибирские новости - Книгу-театр «Байкал» в рамках МКФ «Байкал-Тотем» представят 19 августа в библиотеке им. Молчанова-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Книга-театр «Байкал» - один из книжных проектов культурного форума «Байкал-Тотем», создавалась специально в подарок городу и горожанам - теперь книга-театр регулярно представляется в «Молчановке».

Перед представлением участникам предложат посмотреть фильм «Легенды и тайны Байкала», желающие прочитают вслух перед зрителями одну из байкальских легенд.

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2017-08-16 10:51:17




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