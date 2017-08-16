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В Иркутск для участия в памятных мероприятиях прибыла дочь драматурга Александра Вампилова

Фото: Снежана Масник
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Иркутск. Сибирские новости - «Вампиловские дни», посвященные 80-летию со дня рождения и 45-летию со дня гибели известного драматурга и прозаика Александра Вампилова, пройдут в Иркутске 17 - 19 августа.

Сегодня культурный центр Александра Вампилова посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По словам директора центра Галины Солуяновой, в Иркутск прибыла дочь драматурга, чтобы лично принять участие в памятных мероприятиях. Завтра, 17 августа состоится выезд на Радищевское кладбище к могиле Александра Вампилова для возложения цветов, а после возле камня-символа на месте гибели писателя в Листвянке пройдет памятная программа.

Накануне в Доме драматурга открылась выставка, посвящённая этим датам. На выставке представлены телеграммы с соболезнованиями по случаю гибели Вампилова, статья-некролог в газете «Советская молодежь», письмо матери драматурга, фотопортреты, книги с пьесами и рассказами.

"Александр Валентинович - это удивительно талантливый человек, можно сказать, что он оставил зарисовку целой эпохи, многие его произведения вдохновляют. И нам важно сохранить интерес у подрастающего поколения к талантливым землякам - драматургам", - подчеркнул Дмитрий Бердников.

В этом году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Свердловском округе по инициативе иркутян ведется работа по благоустройству территории будущего сквера Вампилова. Планируется до середины октября организовать пешеходную зону, обустроить детскую и мини-спортивную площадки, оборудовать амфитеатр и рокарий.

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2017-08-16 10:57:15




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