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Шелеховский КДЦ «Очаг» получил новое оборудование в рамках проекта «Местный Дом культуры»

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Иркутск. Сибирские новости - Культурно-досуговый центр «Очаг» в Шелехове стал участником партийного проекта «Единой России» «Местный Дом культуры». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

По словам директора КДЦ Ларисы Парыкиной, учреждение со дня основания и на протяжении 21 года никак не попадало в федеральные программы по развитию сферы культуры. Благодаря проекту «Очаг» получил современное звуковое и световое оборудование, основательно улучшена и обновлена материально-техническая база центра, приобретены костюмы для наших коллективов и одежда для сцены.

«Все это сразу же повлияло на качество оказываемых услуг: возрос интерес к тематическим мероприятиям, концертам. А это, в свою очередь, привлекло новую волну посетителей. Также хочу обратиться с предложением по проекту - внести в статью расходов пункт о приобретении транспортных средств для учреждений культуры. Наши вокальные и хореографические коллективы, особенно детские, не имеют возможности выехать за пределы города, а творческому человеку всегда надо сравнивать себя с другими, получать опыт со стороны, показывать себя. Важно устанавливать культурологическую связь между селом и городом, приумножать и обмениваться опытом, прививать традиционные ценности подрастающему поколению. У нас гастрольная деятельность по району и за его пределы пока разбивается о быт, сталкиваясь с трудностями, связанными с транспортными перевозками. Получается, что транспорт для учреждения культуры - это жизненная необходимость», - отметила Л. Парыкина.

Напомним, партпроект, направленный на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек, появился как механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании 2016 года. Партия инициировала выделение средств из бюджета на модернизацию этих объектов и предложила общественности механизм совместной работы над проектом, что делает его прозрачным и учитывающим мнение жителей.

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2017-08-16 11:13:04




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