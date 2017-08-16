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Поставщиками продовольствия в Иркутскую область преимущественно выступают регионы СФО

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутскую область в прошлом году из других регионов страны было ввезено 91,9 тыс. тонн муки, 21,6 тыс. тонн плодоовощной продукции, 18,6 тыс. тонн сахара, 17,7 тыс. тонн кондитерских изделий, 15,8 тыс. тонн молока, 14,3 тыс. тонн макаронных изделий, около 10 тыс. тонн растительного масла. Годовой объем ввоза различных консервов составил 57,3 млн. условных банок. Из-за пределов Иркутской области поступило большое количество других продуктов (мясо, колбасные изделия, молочная продукция, крупа), а также разнообразные алкогольные напитки.

Объем ввоза непостоянен, отмечают в Иркутскстате: по одним продуктам отмечается существенное увеличение, по другим - заметное снижение. Поставщиками продовольствия в регион являются разные субъекты Российской Федерации. Это Санкт-Петербург, Московская, Калининградская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская области. А также Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский и Хабаровский края. Однако многие продукты поступают преимущественно из Сибирского федерального округа. Красноярский край, например, выступает в роли основного поставщика сметаны и колбасных изделий, Бурятия - мясных консервов, Новосибирская область - мясных полуфабрикатов, Омская область - сыра и молочных сгущенных продуктов. Алтайский край поставляет весомые партии муки, крупы, сахара, макаронных изделий, растительного масла, сухого молока и сливок.

При этом продукция, произведенная предприятиями Иркутской области, в основном, реализуется на собственной территории. В 2016 году за пределы региона, включая экспорт, вывезено 4% выпущенных в регионе напитков безалкогольных, 19 - 20% минеральной воды и продуктов молочных сгущенных, 25 - 27% консервов томатных и сыра, 44 - 46% растительного масла и спредов, 55 - 60% пива и майонеза, 74% маргарина, 85% соли.

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2017-08-16 11:23:43




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