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В Усть-Илимском районе началась приемка социальных объектов к отопительному сезону

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Усть-Илимский. Сибирские новости - В Усть-Илимске началась приемка образовательных организаций и социальных объектов к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Около 26 млн руб. было выделено из бюджетов разных уровней на подготовку школ к новому учебному году. На ремонт освещения направили 3,9 млн руб., на ремонт отопительной системы - 8 млн руб. Более чем на 2,5 млн руб. закуплено технологическое оборудование в столовые, 1,5 млн руб. выделили на мебель и 415 тыс. для медкабинетов. На капремонт спортивного зала в Тубинской школе выделено 2 млн руб. На 5 млн руб. приобрели три школьных автобуса для Седановской, Бадарминской и Ершовской школ.

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2017-08-16 11:28:41




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