Поставщик-загадка: организатор банкета в честь юбилея Иркутской области отказался от комментариев

12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме …

Более 36 тыс. вакансий предприятий Иркутской области размещено на портале "Работа в России"

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Более 36 тыс. вакансий предприятий Иркутской области размещено на портале …

В Иркутской области стартовала акция «Каждого ребенка за парту»

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 15 августа по 15 октября проходит областное межведомственное …

На участие в Форсайте Байкальского региона уже зарегистрировались более 200 человек

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - На участие в Форсайте Байкальского региона уже зарегистрировались более …

Спортсмены Иркутской области завоевали две медали на первенстве Европы по классическому жиму лежа

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве …

В Усть-Илимском районе началась приемка социальных объектов к отопительному сезону

11:28 - Усть-Илимский. Сибирские новости - В Усть-Илимске началась приемка образовательных организаций и социальных …

Поставщиками продовольствия в Иркутскую область преимущественно выступают регионы СФО

11:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутскую область в прошлом году из других регионов страны было ввезено …

Шелеховский КДЦ «Очаг» получил новое оборудование в рамках проекта «Местный Дом культуры»

11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Культурно-досуговый центр «Очаг» в Шелехове стал участником …

В Иркутск для участия в памятных мероприятиях прибыла дочь драматурга Александра Вампилова

10:57 - Иркутск. Сибирские новости - «Вампиловские дни», посвященные 80-летию со дня рождения и 45-летию …

Книгу-театр «Байкал» в рамках форума «Байкал-Тотем» представят в «Молчановке»

10:51 - Иркутск. Сибирские новости - Книгу-театр «Байкал» в рамках МКФ «Байкал-Тотем» …