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Спортсмены Иркутской области завоевали две медали на первенстве Европы по классическому жиму лежа

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве Европы по классическому жиму лежа среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования проходили с 10 по 13 августа в Финляндии.

В составе сборной команды России дебютировали два иркутских спортсмена Андрей Талько и Екатерина Лисевич. Среди юношей до 18 лет в весовой категории до 59 кг золотую медаль завоевал Андрей Талько с результатом в жиме лежа 105 кг.

Среди юниорок в весовой категории до 63 кг серебряную медаль выиграла Екатерина Лисевич с результатом в жиме лежа 85 кг. С небольшим отрывом в 5 кг победу одержала представительница Финляндии. Третье место досталось спортсменке из Чехии.

Андрей Талько и Екатерина Лисевич тренируются под руководством Валерия Володько в областной спортивной школе «Спарта».

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2017-08-16 11:52:39




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