На участие в Форсайте Байкальского региона уже зарегистрировались более 200 человек
Иркутск. Сибирские новости - На участие в Форсайте Байкальского региона уже зарегистрировались более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В среду состоялось заседание организационного комитета по проведению мероприятия. Участники оргкомитета рассмотрели организационные вопросы и меры по обеспечению безопасности проведения мероприятия.
Напомним, с 7 по 10 сентября ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, деятели науки, бизнеса и общественных организаций спроектируют образ будущего Байкальского региона до 2035 года, а также разработают дорожные карты по претворению планов в жизнь.
«На Форсайте в обязательном порядке должна быть организована работа медицинской службы. Кроме того, для всех необходимо обеспечить доступ к сети Интернет. И чрезвычайно важным является вопрос безопасности участников мероприятия», - подчеркнул заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.
По словам лидера проекта и председателя клуба «Байкальские стратегии» Романа Ищенко, формат мероприятия определен федеральным проектом агентства стратегических инициатив «Форсайт Навигация». Форсайт проходит в этом году в 12 регионах России, в том числе в Иркутской области.
«Мероприятие ориентировано на то, чтобы формировать стратегические направления развития страны на региональном уровне. Соответственно, общественные организации, управленческие кадры из правительства Иркутской области и Республики Бурятия, федеральные и местные эксперты в результате трехдневной совместной работы должны получить определенный результат, который поможет встроиться в научные инициативы, тренды, сформированные на федеральном уровне. После завершения мероприятий по созданию образа будущего региона необходимо развернуть работу по их воплощению», - сказал Р. Ищенко.
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2017-08-16 11:56:16