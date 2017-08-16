В Иркутской области стартовала акция «Каждого ребенка за парту»
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 15 августа по 15 октября проходит областное межведомственное профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту». Оно проводится для контроля посещаемости детьми школ, их занятости, а также для выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
В работе будут задействованы члены муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники территориальных управлений (отделов) органов полиции, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций, межрайонных управлений областного министерства социального развития, опеки и попечительства, подведомственных организаций, осуществляющих профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Планируется выявлять несовершеннолетних, не занятых трудом и учебой, пропускающих занятия, случаи отчисления несовершеннолетних из образовательных организаций без согласования с муниципальными КДН, оказывать необходимую помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, в подготовке детей к новому учебному году, а также привлекать к административной ответственности родителей, не исполняющих обязанности по обучению своих детей», - сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги мероприятия озвучат на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в октябре.
Данная акция проводится уже второй год, ранее она проходило только на уровне муниципалитетов. В 2016 году проверено 877 образовательных организаций, выявлены 418 незанятых несовершеннолетних. Основные причины незанятости детей - уклонение родителей несовершеннолетних от своих обязанностей по обучению, содержанию детей (отсутствие одежды, обуви, школьных принадлежностей, состояние здоровья детей, нежелание учиться и работать после окончания 9 классов). Кроме того, - несдача государственной итоговой аттестации и нежелание в дальнейшем проходить повторное обучение, нахождение в СИЗО, розыске, под следствием.
По результатам мероприятия 122 ребенка возвращены в образовательную организацию, 28 - направлены на обучение в иные образовательные организации, 14 - поступили в вечерние (средние) образовательные организации, 47 - временно либо постоянно трудоустроены. В отношении родителей несовершеннолетних составлено 239 административных протоколов, 12 материалов направлено в суд для решения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав. Материальную помощь получили 2,707 тыс. семьи, более чем для 9 тыс. школьников приобретены портфели, форма, канцелярские принадлежности, оформлено бесплатное питание, оказана консультативная помощь по предоставлению мер социальной поддержки. 892 семьям оказана психологическая помощь, 125 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства, помещены в детские государственные учреждения.
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2017-08-16 11:59:52