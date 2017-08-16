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Поставщик-загадка: организатор банкета в честь юбилея Иркутской области отказался от комментариев
12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме …
Более 36 тыс. вакансий предприятий Иркутской области размещено на портале "Работа в России"
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Более 36 тыс. вакансий предприятий Иркутской области размещено на портале …
В Иркутской области стартовала акция «Каждого ребенка за парту»
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 15 августа по 15 октября проходит областное межведомственное …
На участие в Форсайте Байкальского региона уже зарегистрировались более 200 человек
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - На участие в Форсайте Байкальского региона уже зарегистрировались более …
Спортсмены Иркутской области завоевали две медали на первенстве Европы по классическому жиму лежа
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве …
В Усть-Илимском районе началась приемка социальных объектов к отопительному сезону
11:28 - Усть-Илимский. Сибирские новости - В Усть-Илимске началась приемка образовательных организаций и социальных …
Поставщиками продовольствия в Иркутскую область преимущественно выступают регионы СФО
11:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутскую область в прошлом году из других регионов страны было ввезено …
Шелеховский КДЦ «Очаг» получил новое оборудование в рамках проекта «Местный Дом культуры»
11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Культурно-досуговый центр «Очаг» в Шелехове стал участником …
В Иркутск для участия в памятных мероприятиях прибыла дочь драматурга Александра Вампилова
10:57 - Иркутск. Сибирские новости - «Вампиловские дни», посвященные 80-летию со дня рождения и 45-летию …
Книгу-театр «Байкал» в рамках форума «Байкал-Тотем» представят в «Молчановке»
10:51 - Иркутск. Сибирские новости - Книгу-театр «Байкал» в рамках МКФ «Байкал-Тотем» …
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Заметки на полях
В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, в западных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в западных и северных районах и сильные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.
В рамках проведенного исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» РБК подсчитал, что в прошлом году 50 компаний обеспечили почти половину налоговых поступлений в бюджет России. По-прежнему основным бюджетным донором остается ТЭК.
ОК РУСАЛ организовала празднование Дня строителя в Тайшете. На площади Юбилейной состоялся концерт с участием красноярских творческих коллективов.