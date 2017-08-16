Поставщик-загадка: организатор банкета в честь юбилея Иркутской области отказался от комментариев

Иркутск. Сибирские новости - Аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме губернатора в честь 80-летия Иркутской области выиграло ООО «Малибу-Трэвел». Согласно документам госзакупки, предприятие зарегистрировано в Свердловской области - в Екатеринбурге.



«Сибирские новости» попытались выяснить, как «Малибу-Трэвел» намерен организовать банкет в Иркутске и есть ли у него производственная база в Иркутской области. Однако представитель компании настороженно отреагировал на вопросы агентства и категорически отказался комментировать ситуацию. В министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области также отказались делиться подробностями о победителе аукциона. По крайней мере, устно. «Мы не предоставляем такую информацию устно. Только по официальному запросу», - заявил «Сибирским новостям» заместитель министра Андрей Сеньков. Председатель конкурсной комиссии по отбору подрядчика также отказалась предоставить сведения, пояснив, что сделает это только в том случае, если на то будет разрешение руководства министерства.



Между тем, ООО «Малибу-Трэвел» входит в группу компаний «Малибу». Если верить Интернету, то группа компаний «Малибу» - это ООО «Малибу», ООО «Компания «Малибу», ООО «Малибу-Трэвел», ООО «Малибу-Спорт», ООО «Малибу-Майс» , ООО «Малибу-АДВ». На самом сайте группы компаний указано, что она занимается организацией мероприятий, рекламой, сувенирной и полиграфической продукцией, предоставляет туристические услуги и услуги в области спорта.



Сообщается, что группа компаний «Малибу» создана на базе ООО «Малибу», которое начало свою деятельность в 2004 году. В настоящее время организации, входящие в группу, оказывают услуги государственным (муниципальным) заказчикам, корпоративным клиентам и физическим лицам. Единым центром корпоративного управления, бухгалтерского и юридического сопровождения является ООО «Группа компаний «Малибу», выполняющая функции единоличного исполнительного органа в ряде компаний группы.



«Принципы нашей работы: индивидуальный подход, обслуживание персональным менеджером каждого клиента, строгое соблюдение законодательства, удовлетворение потребности нашего клиента при экономии его бюджета с обязательным сохранением высокого качества конечного продукта», - утверждает компания.



На юридическом портале «Зона закона» можно найти весьма нелестное упоминание об этой компании: «Группа компаний «Малибу» (Екатеринбург) - мошенники в госзакупках». «Мы попались в мошенническую схему группы компаний «Малибу» из Екатеринбурга. Мы заключили с данной компанией договор, в котором были указаны сроки оплат, согласно которым данная компания обязуется оплатить 100% от сметной стоимости строительства выставочного стенда в срок до начала выставки. Но, используя обманные техники, подделку документов, данная компания дождалась выполнения услуг нашей компанией без оплаты 100% по договору. В данное время мы готовим документы в арбитражный суд. При подготовке искового заявления мы зашли на официальный сайт арбитражного суда и обратили внимание на огромное количество арбитражных дел у наших заказчиков. Зайдя на официальный сайт налоговой инспекции, мы обнаружили, что с созвучным названием открыто семь юридических лиц. Сопоставив эти данные, мы обнаружили, что по всем семи компаниям в арбитражном суде ведется более 270 дел за два года. Мы заинтересовались этим фактом и ознакомились с арбитражными делами данных компаний. И нас удивил тот факт, что большая часть исков была по одному и тому же факту - неоплата денежных средств по договору. Поскольку в нашем случае именно данная ситуация имела место быть, мы стали созваниваться с генеральными директорами компаний, подававшими судебные иски и вот что обнаружили: на территории РФ действует организованная преступная группировка, которая зарегистрировала несколько юридических лиц и эти юридические лица участвуют во всех возможных гостендерах и госзакупках», - сообщает пользователь.



По его словам, эти гостендеры не относятся к какой-то одной сфере, это могут быть различные мероприятия. Но всегда это предоставление услуг. Якобы данная компания не является ни производителем, ни действительными поставщиком услуг. «Схема их работы следующая: при проведении аукциона они существенно снижают стоимость госконтракта, что дает им возможность выигрывать гостендер, а впоследствии заключают договоры с действительными поставщиками услуг, которым предлагают вполне адекватную стоимость за выполнение услуг. Оплачивают им не более 50%, а в дальнейшем злоупотребляют доверием добропорядочных поставщиков с целью завладения бюджетными денежными средствами, нарушают сроки оплаты, говоря поставщикам услуг о том, что это гостендер и в контракте оплата окончательная только после предоставления услуг, т.е. постоплата, а впоследствии компания «Малибу» вовсе перестает платить. Уже очень много добропорядочных фирм-подрядчиков пострадало», - говорится в сообщении.



Другой пользователь в ответ на это сообщает: «Возможно, сейчас к вам обратилась фирма ООО «Майндмайс», и вы пытаетесь найти отзывы по данной компании. Вряд ли вы что-то сможете найти, поскольку это всем известная ООО «Малибу-Майс», только переименованная. Честное имя своей компании не смогли не запятнать и лучше выдумать не смогли, как поменять название компании, а также поменять директора. Поэтому, если хотите узнать правду про ООО «Майндмайс», то ищите отзывы про ООО «Малибу-Майс», а также на арбитражном суде смотрите дела по всем компаниям «Малибу», там более 300 дел за два года, есть что почитать. Если же вы собираетесь выполнять какие-либо услуги для компании ООО «Майндмайс», то лучше несколько раз подумайте, свяжитесь с потерпевшими фирмами и их директорами, названия компаний найдете на сайте арбитражного суда, а уж по ним найти телефоны и контакты не так уж и сложно. Но будьте очень аккуратны, бдительны, но самое лучшее - вообще не рискуйте».

В свою очередь некая Екатерина Гущина, представившаяся заместителем директора компании ООО «Майндмайс» (до ребрендинга - ООО «Малибу-Майс»), заявила, что указанная информация не соответствует действительности. В доказательство своей позиции она приводит скрины документов и фотографии.



Напомним, из областного бюджета на проведение банкета изначально предполагалось выделить 1,8 млн руб. Однако компания готова обслужить банкет за 1,67 млн руб. В аукционе также участвовали ООО «Слада», ИП Журавель А. С., но они не соответствовали требованиям, а также ООО «Ресторан «Арлекино», которое предлагало свои услуги за 1,71 млн руб.



Для проведения торжественного приема планируется приобрести 10 л коньяка семилетней выдержки, 15 л водки, 45 л вина и 45 л шампанского. Помимо алкоголя в меню 7,55 тыс. холодных закусок (канапе с омулем, канапе с лососем и сыром моцарелла, мини-шницели из курицы в мармитах, хрустящие тосты с куриным филе и др.) и 2,6 тыс. десертов (мини-пирожное миндальное, трюфель в миндале, фруктовое ассорти и пр.). Также гостей ждет сок, чай, кофе.



После публикации указанной закупки иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в региональное правительство с предложением исключить закупку алкоголя на бюджетные средства в рамках празднования 80-летнего юбилея области.



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2017-08-16 12:15:06