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Проезд по улице Марата в Иркутске закроют на одну ночь

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Иркутск. Сибирские новости - Участок улицы Марата в Иркутске в районе дома № 23 (между улицами Канадзавы и Свердлова) будет закрыт для проезда транспорта с 20:00 17 августа до 8:00 18 августа. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-08-16 17:23:59




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