В Иркутске застройщик ЖК «Высота» отказался расселять жителей аварийных домов с улицы Пискунова

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске застройщик ЖК «Высота» в лице руководителя Николая Цырятьева отказался переселять жителей аварийных домов с улицы Пискунова, переселение которых он обязан был выполнить. Об этом он заявил на встрече с депутатами городской Думы.



Ранее проблема обсуждалась на площадке Общественной палаты Иркутска с участием представителей администрации областного центра, застройщика, жителей, а также депутатов Думы, архитекторов и строителей. На последней встрече, которая прошла 20 июля, застройщик на имеющихся условиях выполнения действующего договора развития застроенной территории пообещал предоставить график расселения, однако позже от своих слов отказался. Николай Цырятьев настаивает на изменении условий договора. Он разработал собственное предложение по застройке территории, на которой находятся оставшиеся девять аварийных домов на улице Пискунова №№ 125 - 141. Очередной вариант застройки предполагает перенос красных линий, что, по мнению депутатов, представителей власти и профессионального сообщества строителей и архитекторов, невозможно.



"Депутатский корпус - 35 человек. Чтобы подвинуть красную линию, необходимо единогласное голосование всех. В принципе, это реально. Но, если мы под каждого застройщика начнем двигать красные линии, мы такого в итоге настроим! На лицо шантаж городских властей", - прокомментировала депутат Думы Иркутска Лариса Егорова на встрече с жителями аварийных домов.



Напомним, данные аварийные дома расположены в границах красных линий. Согласно генеральному плана города, территория является частью транспортной схемы по расширению улицы Пискунова, которая имеет статус магистральной с беспрерывным движением. В соответствии с договором между администрацией Иркутска и ООО «Сибкомплектмонтаж» от 10 сентября 2013 года, застройщик берет на себя обязательства по расселению жителей 16 домов на улице Пискунова, признанных ветхими и аварийными. Все они входят в проекты планировки и межевания, который был разработан застройщиком и утвержден администрацией в начале 2014 года.



"Вся площадка - новый микрорайон и оставшиеся аварийные дома - входит в одну зону развития застроенных территорий улицы Пискунова. При подписании договора на выделение земли было строго обозначено место, где можно осуществлять строительство. Сегодня здесь возведен ЖК «Высота», при этом дома №№ 125-а, 129-а, 131-а, 131-б, 133-а, 133-б, 135-а снесены, а их жители благополучно расселены. Земля под домами №№ 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 находится в границах красных линий, согласно генеральному плану города является частью транспортной схемы по расширению улицы Пискунова в сторону аэропорта, соответственно строительство жилых объектов не предполагает. Никаких изменений по данному земельному участку в градостроительную документацию не вносилось. Застройщик изначально понимал отсутствие перспективы застройки участка в пределах красных линий, однако сегодня он предлагает включить данную территорию в зону жилой застройки. Только в этом случае жители будут расселены, а указанные дома снесены. Это противоречит действующему договору, в котором четко прописана обязанность застройщика по расселению всех жителей с земельного участка в рамках РЗТ", - рассказала заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова.



На сегодня расселено семь домов - они располагались на территории, где уже возведены многоэтажные жилые дома. При этом план расселения девяти домов существует, под ним стоит подпись Николая Цырятьева. В соответствии с планом, первый этап расселения должен завершиться до декабря 2017 года, срок окончательного расселения - сентябрь 2018 года. Однако жильцам стало известно об отказе застройщика выполнять свои обязательства, и они обратились в администрацию города за содействием в разрешении спорного вопроса. К этому процессу привлекли депутатов, членов Общественной палаты, строителей и архитекторов. Так как Николай Цырятьев ранее не заявлял об отсутствии намерений расселять жителей оставшихся аварийных домов, граждане не смоги предпринять усилия по подготовке своего жилья к зиме. К тому же во время строительства новых домов на прилегающей территории был нанесен значительный ущерб жилым строениям. У жителей очень серьезные опасения - как они переживут предстоящий период холодов, который по вине застройщика вынуждены будут провести в аварийных домах.



Между тем, после реализации более тысячи договоров долевого строительства в ЖК «Высота» Николай Цырятьев получил более 1 млрд руб. чистой прибыли, при этом для расселения оставшихся аварийных домов требуется около 200 млн руб.



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2017-08-17 05:54:13