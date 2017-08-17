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Проверить наличие задолженности по налогам теперь можно в МФЦ

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Иркутск. Сибирские новости - У жителей Иркутской области появилась возможность узнать информацию о задолженности по налогам во всех территориальных отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При наличии задолженности сотрудники МФЦ распечатают квитанцию для ее оплаты без личного визита налогоплательщика в налоговую инспекцию.

Сейчас все 46 отделений МФЦ, действующие на территории региона, оказывают 12 налоговых услуг: государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц; предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц; предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну); предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа); бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре; прием запроса и выдача справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов); прием запроса на проведение сверки расчетов с налогоплательщиками (плательщиками сборов, налоговым агентом) и выдача актов сверки; прием заявлений на предоставление льгот по имущественным налогам, на перерасчет налоговых обязательств и доведение до налогоплательщиков результатов рассмотрения налоговым органом; прием заявлений физических лиц - граждан Российской Федерации о постановке на учет в налоговом органе и выдача соответствующих документов; прием заявления и выдача платежных документов на уплату задолженности по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц.

Также каждый налогоплательщик может проверить свою налоговую задолженность с помощью электронного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц " на сайте ФНС России, а также на Портале государственных услуг.

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2017-08-17 06:39:27




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