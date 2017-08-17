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Жительница Усолья-Сибирского отдала лжеполицейскому 88 тысяч рублей

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Полиция Усолья-Сибирского выясняет обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении местной жительницы.

Вечером 15 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от генерального директора одной из организаций города. Женщина пояснила, что несколько часов назад она стала жертвой обмана. Сыщики установили, что на телефон 55-летней усольчанки позвонил мужчина и представился начальником отдела ГИБДД города Усолье-Сибирское. «Полицейский» попросил у заявительницы о небольшой финансовой помощи. Незнакомец пояснил, что нужно в связи со служебной необходимостью срочно перевести денежные средства на сотовые телефоны своих подчинённых. Собеседник, разумеется, в кратчайшие сроки все одолженные деньги обещал вернуть. Женщина решила помочь «правоохранителю» и перевела на 11 номеров телефонов денежные средства. Всего потерпевшая лишилась 88 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Оперативники установили, что абонентские номера лжегосавтоинспекторов зарегистрированы в Ставропольском крае.

Полиция призывает исключить факты передачи денег аферистам, которые представляются сотрудниками правоохранительных ведомств, органов государственных властей и иных учреждений.

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2017-08-17 07:31:51




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