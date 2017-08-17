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Сбербанк открыл кредитные линии золотодобывающим компаниям холдинга Highland Gold Mining

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Иркутск. Сибирские новости - ПАО Сбербанк инвестирует в золотодобывающую отрасль России. Соглашение об открытии кредитных линий компаниям, входящим в Холдинг Highland Gold Mining, подписано в Иркутске.

Финансирование будет направлено на развитие трех крупнейших золотых рудников России. Кредитные линии открыты предприятиям, работающим на месторождениях «Многовершинное» и «Белая гора», которые находятся в Николаевском районе Хабаровского края, и предприятию «Ново-Широкинский рудник» в Забайкальском крае.

Максимальный лимит по всем кредитным линиям составит $200 млн. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности клиента, а также оптимизацию действующей долговой нагрузки. Проект позволит высвободить дополнительные ресурсы компании на развитие новых месторождений.

Сделка оформлена при участии двух территориальных банков ПАО Сбербанк - Байкальского и Дальневосточного.
Highland Gold - входит в десятку крупнейших российских золотодобывающих компаний, с ежегодным объемом добычи порядка 265 000 унций золота и золотого эквивалента. Основные проекты расположены в Хабаровском крае (месторождения Многовершинное и Белая Гора) и Забайкалье (Ново-Широкинский рудник), на Чукотке (Кекура), а также в Киргизии.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

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2017-08-17 07:49:24




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