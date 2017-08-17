Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 17.08.2017, 08:56
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.65 (-0.27)
EUR 70.00 (-0.38)
10 CNY 89.10 (-0.65)
Информер праздники сегодня

Судебные приставы в Иркутской области разыскивают почти 1,4 тыс. должников по алиментам

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Судебными приставами в Иркутской области с начала года заведено 1,38 тыс. дел о розыске должников по алиментным обязательствам. Больше всего должников объявлено в розыск в Иркутске и Иркутском районе, Усолье-Сибирском, Черемхово, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. При этом разыскано 1,226 тыс. должников по алиментам.

Так, судебные приставы Усть-Кута нашли должника, уклоняющегося от выплаты алиментов и объявленного в розыск в январе текущего года. На приеме у судебного пристава должник дал объяснение о причинах невыплаты алиментов и получил предупреждение об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей). Также в управляющую компанию, где гражданин Б. трудится сантехником, направлено постановление об удержании 50% его заработной платы в счет погашения задолженности. Он должен выплатить своему несовершеннолетнему сыну 237 тыс. руб.

Ссылки по теме:

2017-08-17 07:57:42




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!