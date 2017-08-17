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Об истории городских балов расскажут на "Прогулках по старому Иркутску"

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Иркутск. Сибирские новости - Новая встреча в рамках проекта "Прогулки по старому Иркутску" будет посвящена истории иркутских балов.

Балы в Иркутске получают известную популярность еще в начале XIX века. «Зимой долгие вечера сокращали частыми балами; из танцев французский, кадриль занимают первое место», - писал в своей статье «Взгляд на Иркутск» некий Ал. К.

И. Т. Калашников, тайный советник, первый сибирский прозаик, писал: «С приездом Сперанского жизнь в городе преобразилась. Создано дворянское собрание, в котором даются столь непривычные для иркутян балы, где молодые офицеры из свиты генерал-губернатора учат местных барышень новейшим модным танцам, никак не похожим на местные «восьмерки», где можно чувствовать себя просто и достойно, ибо, как писал Сперанский дочери, «едва верят здешние жители, что имеют некоторую степень свободы и могут без спроса и дозволения собираться танцевать или ничего не делать».

В середине ХIХ - начале XX веков балы в Иркутске по своей сути мало чем отличаются от балов, которые устраивались в других крупных городах. Балы проходили в зале городской думы, Общественном собрании, доме генерал-губернатора, клубе общества приказчиков. Они были приурочены к торжественным дням или устраивались в честь какого-нибудь местного события. Были выпускные балы в учебных заведениях Иркутска - Институте благородных девиц им. Императора Николая I, юнкерском училище.

Интересно, что запрещалось проводить танцевальные увеселения и маскарады в здании городского театра, так как считалось, что «такие увеселения в театральном здании только унижают идею общественного театра, помещение которого становится в таком случае притоном к существованию самых дурных инстинктов общества».

Автор самой эстетической «Прогулки по старому Иркутску», посвященной истории городских балов, преподаватель Иркутского художественного училища им. И.Л. Копылова, руководитель студии исторического танца «Прекрасная эпоха» Михаил Вехозин ждет участников "Прогулок" 22 августа на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Желябова (свободное пространство у гостиницы «Ангара» на сквере Кирова). Начало в 18:00.

Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» шестой сезон ведет проект «Прогулки по старому Иркутску». В теплое время иркутские ученые и молодые исследователи раскрывают самые интересные факты из жизни представителей городской власти и простых горожан XIX - начала XX веков на улицах Иркутска, а в зимне-весеннее время проводят мероприятия в закрытых публичных помещениях. К каждому мероприятию издается специальная открытка.

В 2017 году проект «Провинциальные прогулки / Прогулки по старому Иркутску» поддержан Правительством Иркутской области в рамках конкурса социальных проектов - Губернское собрание общественности.

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2017-08-17 08:07:08




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