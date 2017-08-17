|
..
|Центробанк РФ
|USD
|59.65
|
↓
|
(-0.27)
|EUR
|70.00
|
↓
|
(-0.38)
|10 CNY
|89.10
|
↓
|
(-0.65)
|
Об истории городских балов расскажут на "Прогулках по старому Иркутску"
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Новая встреча в рамках проекта "Прогулки по старому Иркутску" будет посвящена истории иркутских балов.
Балы в Иркутске получают известную популярность еще в начале XIX века. «Зимой долгие вечера сокращали частыми балами; из танцев французский, кадриль занимают первое место», - писал в своей статье «Взгляд на Иркутск» некий Ал. К.
И. Т. Калашников, тайный советник, первый сибирский прозаик, писал: «С приездом Сперанского жизнь в городе преобразилась. Создано дворянское собрание, в котором даются столь непривычные для иркутян балы, где молодые офицеры из свиты генерал-губернатора учат местных барышень новейшим модным танцам, никак не похожим на местные «восьмерки», где можно чувствовать себя просто и достойно, ибо, как писал Сперанский дочери, «едва верят здешние жители, что имеют некоторую степень свободы и могут без спроса и дозволения собираться танцевать или ничего не делать».
В середине ХIХ - начале XX веков балы в Иркутске по своей сути мало чем отличаются от балов, которые устраивались в других крупных городах. Балы проходили в зале городской думы, Общественном собрании, доме генерал-губернатора, клубе общества приказчиков. Они были приурочены к торжественным дням или устраивались в честь какого-нибудь местного события. Были выпускные балы в учебных заведениях Иркутска - Институте благородных девиц им. Императора Николая I, юнкерском училище.
Интересно, что запрещалось проводить танцевальные увеселения и маскарады в здании городского театра, так как считалось, что «такие увеселения в театральном здании только унижают идею общественного театра, помещение которого становится в таком случае притоном к существованию самых дурных инстинктов общества».
Автор самой эстетической «Прогулки по старому Иркутску», посвященной истории городских балов, преподаватель Иркутского художественного училища им. И.Л. Копылова, руководитель студии исторического танца «Прекрасная эпоха» Михаил Вехозин ждет участников "Прогулок" 22 августа на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Желябова (свободное пространство у гостиницы «Ангара» на сквере Кирова). Начало в 18:00.
Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» шестой сезон ведет проект «Прогулки по старому Иркутску». В теплое время иркутские ученые и молодые исследователи раскрывают самые интересные факты из жизни представителей городской власти и простых горожан XIX - начала XX веков на улицах Иркутска, а в зимне-весеннее время проводят мероприятия в закрытых публичных помещениях. К каждому мероприятию издается специальная открытка.
В 2017 году проект «Провинциальные прогулки / Прогулки по старому Иркутску» поддержан Правительством Иркутской области в рамках конкурса социальных проектов - Губернское собрание общественности.
Ссылки по теме:
2017-08-17 08:07:08
Комментарии
|
|
Природные пожары угрожают нефтяным вышкам и населенному пункту в Иркутской области
08:49 - Иркутск. Сибирские новости - Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга …
Осенние ретро-концерты пройдут в сентябре в Иркутской областной филармонии
08:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная филармония приготовила для своих слушателей программу …
Тренер по велоспорту Юрий Киселев награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
08:11 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта РФ наградило Почетным знаком «За заслуги в развитии …
Об истории городских балов расскажут на "Прогулках по старому Иркутску"
08:07 - Иркутск. Сибирские новости - Новая встреча в рамках проекта "Прогулки по старому Иркутску" …
Судебные приставы в Иркутской области разыскивают почти 1,4 тыс. должников по алиментам
07:57 - Иркутск. Сибирские новости - Судебными приставами в Иркутской области с начала года заведено 1,38 тыс. …
Сбербанк открыл кредитные линии золотодобывающим компаниям холдинга Highland Gold Mining
07:49 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО Сбербанк инвестирует в золотодобывающую отрасль России. Соглашение об …
Жительница Усолья-Сибирского отдала лжеполицейскому 88 тысяч рублей
07:31 - Иркутск. Сибирские новости - Полиция Усолья-Сибирского выясняет обстоятельства мошенничества, совершенного …
Проверить наличие задолженности по налогам теперь можно в МФЦ
06:39 - Иркутск. Сибирские новости - У жителей Иркутской области появилась возможность узнать информацию о задолженности …
В Иркутске застройщик ЖК «Высота» отказался расселять жителей аварийных домов с улицы Пискунова
05:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске застройщик ЖК «Высота» в лице руководителя Николая …
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-психиатра, обокравшей пациентку
05:41 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области завершил …
|
Заметки на полях
В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, в западных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в западных и северных районах и сильные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.
В рамках проведенного исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» РБК подсчитал, что в прошлом году 50 компаний обеспечили почти половину налоговых поступлений в бюджет России. По-прежнему основным бюджетным донором остается ТЭК.