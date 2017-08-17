Природные пожары угрожают нефтяным вышкам и населенному пункту в Иркутской области

08:49 - Иркутск. Сибирские новости - Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга …

Осенние ретро-концерты пройдут в сентябре в Иркутской областной филармонии

08:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная филармония приготовила для своих слушателей программу …

Тренер по велоспорту Юрий Киселев награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

08:11 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта РФ наградило Почетным знаком «За заслуги в развитии …

Об истории городских балов расскажут на "Прогулках по старому Иркутску"

08:07 - Иркутск. Сибирские новости - Новая встреча в рамках проекта "Прогулки по старому Иркутску" …

Судебные приставы в Иркутской области разыскивают почти 1,4 тыс. должников по алиментам

07:57 - Иркутск. Сибирские новости - Судебными приставами в Иркутской области с начала года заведено 1,38 тыс. …

Сбербанк открыл кредитные линии золотодобывающим компаниям холдинга Highland Gold Mining

07:49 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО Сбербанк инвестирует в золотодобывающую отрасль России. Соглашение об …

Жительница Усолья-Сибирского отдала лжеполицейскому 88 тысяч рублей

07:31 - Иркутск. Сибирские новости - Полиция Усолья-Сибирского выясняет обстоятельства мошенничества, совершенного …

Проверить наличие задолженности по налогам теперь можно в МФЦ

06:39 - Иркутск. Сибирские новости - У жителей Иркутской области появилась возможность узнать информацию о задолженности …

В Иркутске застройщик ЖК «Высота» отказался расселять жителей аварийных домов с улицы Пискунова

05:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске застройщик ЖК «Высота» в лице руководителя Николая …

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-психиатра, обокравшей пациентку

05:41 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области завершил …