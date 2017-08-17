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Тренер по велоспорту Юрий Киселев награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта РФ наградило Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» старшего тренера по велоспорту областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Юрия Киселева. Соответствующий приказ от 26 июля 2017 года № 96 нг подписал министр спорта России Павел Колобков.

Юрий Киселев является вице-президентом Федерации велосипедного спорта Иркутской области, директором велосипедного клуба «Байкал - Дальний Восток» и старшим тренером по велосипедному спорту. Его воспитанниками являются мастер спорта международного класса Татьяна Шаманова, мастера спорта России Валентина Нестерова и Денис Боровик и другие велогонщики.

Юрий Киселев принимает участие в проведении спортивных праздников, мастер-классов, показательных выступлений, участвует в организации, проведении судейств городских и областных соревнований по велоспорту. Он является главным судьей городских и областных соревнований по велосипедному спорту.

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2017-08-17 08:11:49




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