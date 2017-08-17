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Осенние ретро-концерты пройдут в сентябре в Иркутской областной филармонии
Фото: Иркутская филармония
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная филармония приготовила для своих слушателей программу концертов на сентябрь. В нее вошли концерты классической музыки (в рамках фестиваля «Звёзды на Байкале»), и аргентинское танго, и джаз. Есть и ретро-концерты, где прозвучат произведения советской поры.
19 сентября музыканты приглашают на концерт «Жизнь прекрасна!». Прозвучат романсы, песни, танго легендарных исполнителей прошлого Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина, Аллы Баяновой, Петра Лещенко, Леонида Утёсова, Лидии Руслановой. В концерте принимают участие заслуженный артист России Александр Чудновский (аккордеон); лауреаты международных конкурсов Дмитрий Силаев (фортепиано), Анна Баранкова (домра), Сергей Фукалов (аккордеон). А также Роман Бурматов (гитара); Вероника Леонова (народный вокал); Александр Айдаров (эстрадный вокал). Инструментальный ансамбль под управлением Д. Силаева.
30 сентября пройдет концерт «Только любовь права!», где прозвучат песни Арно Бабажаняна. Вся нестареющая классика: «Королева красоты», «Голубая тайга», «Будь со мной», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Чертово колесо», «Твои следы», «Год любви», «Лучший город земли». В программе принимают участие заслуженный артист России М. Клейн (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Анна Баранкова (домра) и Сергей Фукалов (аккордеон), эстрадно-инструментальный ансамбль под управлением лауреата международных конкурсов Д. Силаева. Вокал - Вероника Леонова и Александр Айдаров.
Ведущая концертов - Софья Драбкина, автор проекта и режиссёр - Галина Анпилогова.
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2017-08-17 08:37:45
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