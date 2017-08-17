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Природные пожары угрожают нефтяным вышкам и населенному пункту в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга в Катангском районе Иркутской области работают две группы пожарных-десантников. В районе села Непа 11 человек ликвидируют угрозу приближения огня к нефтяным вышкам и в 13 километрах от села Бур семь человек ликвидируют угрозу населенному пункту. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По остальным пожарам в зоне контроля принято решение о приостановке тушения. В настоящее время там действуют 52 лесных пожара: в Катангском районе - 44, в Киренском и Бодайбинском - по три, в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском - по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 69,863 тыс. га леса и 136,022 тыс. нелесных га.

На землях лесного фонда Иркутской области 16 августа ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 856 га леса и 621 га непокрытой лесом территории. Два пожара потушено в Киренском районе и по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах. Один пожар также ликвидирован на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Ольхонском районе на площади 180 га леса и 300 нелесных га.

На утро 17 августа локализовано восемь лесных пожаров: четыре возгорания в Киренском районе, три в Качугском и один в Жигаловском, их общая площадь 584 га покрытой лесом и 110 га непокрытой лесом территории. Продолжают действовать пять лесных пожаров на площади 1,048 тыс. га леса и 890 га непокрытой лесом территории: все они находятся в Киренском районе.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется на территории Катангского, Бодайбинского, Киренского, Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов. III класс прогнозируется в Нижнеудинском, Жигаловском и Осинском районах.

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2017-08-17 08:49:03




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