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Природные пожары угрожают нефтяным вышкам и населенному пункту в Иркутской области
08:49 - Иркутск. Сибирские новости - Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга …
Осенние ретро-концерты пройдут в сентябре в Иркутской областной филармонии
08:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная филармония приготовила для своих слушателей программу …
Тренер по велоспорту Юрий Киселев награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
08:11 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта РФ наградило Почетным знаком «За заслуги в развитии …
Об истории городских балов расскажут на "Прогулках по старому Иркутску"
08:07 - Иркутск. Сибирские новости - Новая встреча в рамках проекта "Прогулки по старому Иркутску" …
Судебные приставы в Иркутской области разыскивают почти 1,4 тыс. должников по алиментам
07:57 - Иркутск. Сибирские новости - Судебными приставами в Иркутской области с начала года заведено 1,38 тыс. …
Сбербанк открыл кредитные линии золотодобывающим компаниям холдинга Highland Gold Mining
07:49 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО Сбербанк инвестирует в золотодобывающую отрасль России. Соглашение об …
Жительница Усолья-Сибирского отдала лжеполицейскому 88 тысяч рублей
07:31 - Иркутск. Сибирские новости - Полиция Усолья-Сибирского выясняет обстоятельства мошенничества, совершенного …
Проверить наличие задолженности по налогам теперь можно в МФЦ
06:39 - Иркутск. Сибирские новости - У жителей Иркутской области появилась возможность узнать информацию о задолженности …
В Иркутске застройщик ЖК «Высота» отказался расселять жителей аварийных домов с улицы Пискунова
05:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске застройщик ЖК «Высота» в лице руководителя Николая …
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-психиатра, обокравшей пациентку
05:41 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области завершил …
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Заметки на полях
В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, в западных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в западных и северных районах и сильные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.
В рамках проведенного исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» РБК подсчитал, что в прошлом году 50 компаний обеспечили почти половину налоговых поступлений в бюджет России. По-прежнему основным бюджетным донором остается ТЭК.