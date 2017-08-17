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В муниципалитетах Иркутской области начинается реализация социальных проездных билетов единого образца

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Иркутск. Сибирские новости - В муниципалитетах Иркутской области, не перешедших на электронные проездные, с 17 августа начинается реализация бумажных социальных проездных билетов единого образца.

Приобрести билеты на сентябрь 2017 года можно с 17 августа по 10 сентября. В отдаленных районах области реализация будет проходить с 19 по 21 августа. Стоимость билета 150 рублей. Обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью или компенсируются муниципалитетом.

Реализация ЕСПБ будет осуществляться только в отделениях Почты России. Билеты, приобретенные в других местах, с 1 сентября будут недействительны.

Напомним, электронные проездные (ЕСПБ) уже внедрены в четырех муниципальных образованиях региона: Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске.

Информация о пунктах реализации ЕСПБ представлена на сайте регионального минсоцразвития, также будет размещена ОГКУ «Управления социальной защиты населения» в муниципалитетах через СМИ.

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2017-08-17 09:04:44




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