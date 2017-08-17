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Эксперты GenerationS ищут в Сибири инновации в области металлургии и производства
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Презентация направлений металлургии, горного дела и передовых производственных …
Иркутская область станет участником Всероссийского проекта по созданию монумента «Стена скорби»
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область станет участником Всероссийского проекта по созданию монумента …
Экономика Усольского района в первом полугодии показала положительную динамику
11:57 - Усольский район. Сибирские новости - Экономика Усольского района в первом полугодии 2017 года показала …
ИГУ получил дополнительное финансирование на проект по строительству крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство образования и науки РФ поддержало проект по строительству крупнейшей …
Стажировку на предприятиях Иркутской области в этом году пройдут более 300 выпускников учреждений профобразования
11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Стажировки на предприятиях Иркутской области с начала года прошли 206 выпускников …
Дмитрий Рогозин проверил производство самолета МС-21 в Иркутске
10:45 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин 17 августа в ходе …
К учебному году принято 76% образовательных учреждений Иркутской области
10:34 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается приёмка образовательных организаций к учебному …
Самолет МС-21 совершит первый полет после доработки в сентябре этого года
10:22 - Иркутск. Сибирские новости - Корпорация «Иркут» планирует возобновить полеты после доработки …
Инспектор Ростехнадзора в Иркутской области подозревается в получении крупной взятки
09:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Саянске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении государственного …
В муниципалитетах Иркутской области начинается реализация социальных проездных билетов единого образца
09:04 - Иркутск. Сибирские новости - В муниципалитетах Иркутской области, не перешедших на электронные проездные, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах и ливневые дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.
В рамках проведенного исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» РБК подсчитал, что в прошлом году 50 компаний обеспечили почти половину налоговых поступлений в бюджет России. По-прежнему основным бюджетным донором остается ТЭК.