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Инспектор Ростехнадзора в Иркутской области подозревается в получении крупной взятки

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Саянске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении государственного инспектора Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора. Госинспектор подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, в июне 2017 года при проверке чиновником башенного крана коммерческой организации, были выявлены нарушения, за которые в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. Однако, государственный инспектор не стал составлять протокол об административном правонарушении, за что 14 августа получил от руководителя фирмы деньги в сумме 100 тыс. руб.

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Зиминский» и МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-08-17 09:59:33




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