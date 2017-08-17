Самолет МС-21 совершит первый полет после доработки в сентябре этого года
Иркутск. Сибирские новости - Корпорация «Иркут» планирует возобновить полеты после доработки испытательного самолета МС-21 в сентябре этого года. Об этом сообщил президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. «Возобновить полеты планируем в сентябре, после этого самолет перегоним в Москву», - отметил он.
В настоящее МС-21 находится в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Корпорация «Иркут» на доработке. Судно подготавливают к калибровке тензометрических датчиков, позволяющих пройти испытания, в ходе которых будут определены фактические нагрузки, действующие на самолет в полете, а также корректируют программное обеспечение.
Второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний, находится в цехе окончательной сборки ИАЗ. Завершена стыковка планера, ведется монтаж систем. Еще три опытных самолета МС-21-300 на данный момент находятся в разных стадиях постройки.
Пятый самолет МС-21 станет пассажирским самолетом вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Авиатранспорт впервые в истории отечественного авиастроения будет летать с двумя типами двигателей - PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 - свыше 30% - уникальна для этого класса лайнеров.
В настоящее время лизинговые компании, заказавшие судно, подписывают контракты и соглашения с авиакомпаниями-эксплуатантами.
Напомним, опытный самолет МС-21-300 совершил первый полет 28 мая. Сертификационные испытания самолета будут проходить в Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова.
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2017-08-17 10:22:57