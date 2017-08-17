Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 17.08.2017, 15:00
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.65 (-0.27)
EUR 70.00 (-0.38)
10 CNY 89.10 (-0.65)
Информер праздники сегодня

К учебному году принято 76% образовательных учреждений Иркутской области

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается приёмка образовательных организаций к учебному году. Всего к проверке предъявлено 1927 учреждений, из них успешно прошли процедуру 1468 (76%). Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

"Приёмка образовательных организаций проходит в штатном режиме, выявленные замечания контрольно-надзорных органов оперативно устраняются. В 42 муниципалитетах работают межведомственные комиссии, в состав которых входят руководители и специалисты муниципальных образований, контрольно-надзорных органов: МЧС и МВД по Иркутской области. С 1 августа министерством образования Иркутской области ежедневно проводятся мониторинг приёмки и селекторные совещания с Отделом надзорной деятельности МЧС России по Иркутской области, а также еженедельно проходят видеоселекторные совещания с представителями всех структур, задействованных в подготовке и проверке, - отметила Валентина Перегудова.

По информации главы ведомства, в связи со строительством и капитальными ремонтами не предъявлены к приёмке 36 учреждений. Для них процедура будет организована в установленном порядке после завершения строительных или ремонтных работ.

Помимо создания безопасных и комфортных условий для пребывания детей в образовательных организациях, глава ведомства обратила внимание на такие вопросы, как обеспечение учащихся учебниками и недопустимость принудительных финансовых сборов с родителей школьников. "Приобретение учебников по основным образовательным программам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется школами на средства, выделяемые как из областного, так и из муниципального бюджетов. Решение о приобретении дополнительных учебных пособий, в том числе рабочих тетрадей, за счет средств родителей может быть принято только по согласованию с ними. Также исключительно на добровольной основе возможны родительские взносы в фонды школы, класса, участие родителей учеников в ремонтных или санитарно-гигиенических мероприятиях в образовательной организации", - подчеркнула Валентина Перегудова.

Ссылки по теме:

2017-08-17 10:34:31




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!