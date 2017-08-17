Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 17.08.2017, 15:02
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.65 (-0.27)
EUR 70.00 (-0.38)
10 CNY 89.10 (-0.65)
Информер праздники сегодня

Дмитрий Рогозин проверил производство самолета МС-21 в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин 17 августа в ходе рабочей поездки проверил производство самолета МС-21.

Д. Рогозин посетил Иркутский авиационный завод вместе с губернатором Сергеем Левченко и директором завода Александром Вепревым. Также зампред внепланово осмотрел производство военных самолетов на предприятии.

После осмотра Д. Рогозин провел закрытое совещание по текущему состоянию подготовки серийного производства самолетов семейства МС-21, где отметил, что работа над созданием серийного лайнера идет в плановом режиме. «Уже сейчас надо заранее решить, вопрос, как будет организована послепродажное обслуживание, с тем, чтобы минимизировать возможность замечаний, которые всегда появляются в рамках борьбы с так называемыми "детскими болезнями" нового самолета», - обратил внимание Д. Рогозин.

Он также поинтересовался у президента корпорации «Иркут» Олега Демченко, каким образом завод планирует выйти на заявленное производство 70 самолетов МС-21 к 2024 году. «Наша цель выйти к 2024 году к производству до 70 машин в год. Уже сейчас мы можем делать на этих мощностях порядка 10 машин, а техническое перевоооружение, которое осуществляется, позволяет пошагово выйти на производство 70 машин. Пока у нас заказы остаются в количестве 175 штук, но этого достаточно для того, чтобы развернуть производство», - ответил О. Демченко.

Ссылки по теме:

2017-08-17 10:45:18




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!