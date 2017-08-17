Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 17.08.2017, 15:01
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.65 (-0.27)
EUR 70.00 (-0.38)
10 CNY 89.10 (-0.65)
Информер праздники сегодня

Стажировку на предприятиях Иркутской области в этом году пройдут более 300 выпускников учреждений профобразования

Фото: Александр Новиков
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Стажировки на предприятиях Иркутской области с начала года прошли 206 выпускников профессиональных образовательных учреждений. Практика была организована в сферах здравоохранения и образования, транспорта и связи, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг, в обрабатывающем производстве. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. Всего в текущем году на стажировку пройдет 321 выпускник.

"Уже более семи лет в Иркутской области для расширения возможностей трудоустройства выпускников успешно реализуется программа по организации стажировок выпускников образовательных организаций для приобретения ими опыта работы. Воспользоваться программой могут выпускники в течение года после окончания профессионального учебного заведения. Стажировка призвана расширить возможности дальнейшего трудоустройства выпускников на постоянное место работы, повысить их конкурентоспособность на рынке труда", - подчеркнула министр.

Также в программе стажировки могут принимать участие выпускники, не нашедшие работу после окончания обучения и призванные на срочную военную службу или осуществлявшие после окончания обучения уход за ребенком до достижения им возраста трех лет.Для участия в программе выпускникам необходимо обратиться в центр занятости населения и зарегистрироваться в качестве ищущего работу. Продолжительность стажировки не более трех месяцев. В рамках программы работодателю предоставляется субсидия из областного бюджета для частичного возмещения затрат на заработную плату выпускника и на выплаты работникам за наставничество, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ссылки по теме:

2017-08-17 11:19:19




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!