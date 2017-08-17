ИГУ получил дополнительное финансирование на проект по строительству крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA

Иркутск. Сибирские новости - Министерство образования и науки РФ поддержало проект по строительству крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ. В рамках поддержки Иркутский государственный университет получил дополнительное финансирование в общей сумме 170,7 млн руб.



Напомним, в 2013 году ученые-физики ИГУ выиграли конкурс мегагрантов правительства РФ, представив научный проект «Гамма-астрономия мульти-ТэВных энергий и происхождение Галактических космических лучей», реализация которого предполагает строительство крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray and Gamma Astronomy) в Тункинском астрофизическом центре коллективного пользования ИГУ. Тогда победителям выделили 90 млн руб. на три года. Позже, в сентябре 2015 года, Комитет по грантам правительства РФ принял решение о продлении гранта на два года в размере 30 млн руб. в год.



Гамма-обсерватория TAIGA представляет собой комплекс из нескольких установок, задача которых - регистрация частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Полученные результаты позволят решить ряд фундаментальных задач астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии, в частности, впервые экспериментально установить, какие объекты во Вселенной и как ускоряют частицы до энергий в тысячи и миллионы раз больших, чем способен Большой адронный коллайдер. Кроме того, сам процесс создания гамма-обсерватории дает возможность отработки новых технологий и решения задач наносекундной электроники, многопроцессорных систем сбора данных и т.д.



Строительство первой очереди (площадью в один квадратный километр) гамма-обсерватории должно быть закончено в 2018 году. На решение этой задачи сегодня получено дополнительное госзадание от минобрнауки России на 20,7 млн руб. Также получена дополнительная поддержка проекта по развитию Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ на 150 млн руб. на два года.



"Почти все эти деньги будут использованы на закупку оборудования. Детекторы для установок мы создаем сами, но для них мы приобретаем комплектующие. В первую очередь, и это самое дорогое, фотоэлектронные умножители - это приборы для регистрации слабых вспышек света, возникающих при взаимодействии космических частиц с атмосферой Земли. Также будет изготовлена сверхбыстрая электроника, разработанная с использованием развитых в ЦЕРНе (Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий - прим. ред.) технологий", - сказал соруководитель проекта, декан физического факультета ИГУ, директор НИИ прикладной физики профессор Николай Буднев.



Детекторы гамма-обсерватории подразделяются на три типа. Первый - три больших черенковских телескопа, имеющих зеркало диаметром 4,3 метра. Каждый из них представляет собой довольно внушительное сооружение высотой с трехэтажный дом. Второй тип - широкоугольные черенковские детекторы, в общей сложности их должно быть 112 штук. Третий тип - детекторы заряженных частиц суммарной площадью 250 кв. м.



По информации пресс-службы университета, работа на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ идет уже все лето. Причем в ней задействованы не только научные сотрудники, но и студенты физического факультета университета. Как отметил профессор Николай Буднев, «желающих работать больше, чем мы можем взять».



"Главным критерием отбора студентов стало желание и умение работать руками, так как на данном этапе производится монтаж оборудования. Их уровень знаний будет важен позднее, когда пойдет процесс обработки экспериментальных данных. Сейчас мы начнем формировать группу студентов для решения этих задач. Вот тут и будет важен уровень подготовки по физике, программированию, математике и т.д. Думаю, проблем с набором не будет, так как на факультете есть очень хорошие студенты, которые хотят и могут заниматься физикой", - подчеркнул Николай Буднев.



Проект по созданию крупнейшей в мире гамма-обсерватории на базе Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ реализуется международной коллаборацией. В нее вошли пять ведущих университетов и научных организаций Германии (исследовательский центр DESY, Мюнхенский институт физики Макса Планка, институт технологий Карлсруэ, университеты Берлина и Гамбурга), ряд российских организаций и университетов (Иркутский государственный университет, Московский государственный университет, НИУ Московский инженерно-физический институт, Институт ядерных исследований РАН, ИЗМИРАН, Институт ядерной физики им.Г.И. Будвера СО РАН, Новосибирский государственный университет), а также Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Туринский университет (Италия), Институт космических исследований (Румыния).



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2017-08-17 11:33:49