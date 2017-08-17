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Экономика Усольского района в первом полугодии показала положительную динамику

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Усольский район. Сибирские новости - Экономика Усольского района в первом полугодии 2017 года показала положительную динамику. По данным администрации района, выручка от реализации продукции за первое полугодие составила более 7,384 млрд руб. Из них 76% приходится на долю сельхозпроизводителей.

По обеспеченности собственными доходами консолидированного местного бюджета на душу населения произошло увеличение на 13,77%. Доходы бюджета составили 5,9 тыс. руб. на одного жителя района.

Ведущее место в экономике района принадлежит сельскохозяйственному производству. Отрасль представлена двумя крупными хозяйствами по производству продукции птицеводства и свинины на промышленной основе и шестью малыми предприятиями по производству овощей, элитных семян зерновых культур, по производству зерна, мяса и молока. В первом полугодии валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях увеличился на 4,03% и составил 5,634 млн руб. За счет увеличения производства яиц на 0,3% и молока - на 5,5% произошел рост индекса физического объема в сельхозорганизациях района.

Объем отгруженной промышленной продукции увеличился на 66,5% и составил 1,016 млрд руб. На 85,5% увеличилась выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг. Индекс физического объема промпроизводства за первое полугодие 2017 года составил 129,4% (за 2016 год - 69,5%).

Преобладающим видом деятельности в промышленном производстве стало «Обрабатывающее производство», на долю которого приходилось 65% от общего объема всех отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

За шесть месяцев этого года до 7,4% увеличилась доля выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом (соответствующий период прошлого года - 6,7%). Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в сфере малого предпринимательства увеличился на 31,1%, прибыль возросла на 68,5%. Товарооборот розничной торговли по району составил 1,647 млрд руб., что составляет 100,3% в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесписочная численность работающих также увеличилась на 3,7% и составила 10,744 тыс. человек. Увеличению способствовал рост численности на предприятиях промышленного производства, а также проводимая работа по устранению неформальной занятости. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,57% (снижение на 27%, в сравнении с первым полугодием 2016 года). Среднедушевой денежный доход увеличился на 1,4% и составил 9,97 тыс. руб. Основное влияние на рост среднедушевого дохода оказало увеличение среднемесячной заработной платы на 10,2%.

Среднемесячная зарплата в целом по Усольскому району составила 25,767 тыс. руб. (в первом полугодии 2016 года - 23,381 тыс. руб). Наиболее высокий уровень зарплат наблюдается в сельском хозяйстве - 45,439 тыс. руб. и обрабатывающем производстве - 37,711 тыс. руб.

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2017-08-17 11:57:14




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