Эксперты GenerationS ищут в Сибири инновации в области металлургии и производства

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Презентация направлений металлургии, горного дела и передовых производственных …

Иркутская область станет участником Всероссийского проекта по созданию монумента «Стена скорби»

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область станет участником Всероссийского проекта по созданию монумента …

Экономика Усольского района в первом полугодии показала положительную динамику

11:57 - Усольский район. Сибирские новости - Экономика Усольского района в первом полугодии 2017 года показала …

ИГУ получил дополнительное финансирование на проект по строительству крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство образования и науки РФ поддержало проект по строительству крупнейшей …

Стажировку на предприятиях Иркутской области в этом году пройдут более 300 выпускников учреждений профобразования

11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Стажировки на предприятиях Иркутской области с начала года прошли 206 выпускников …

Дмитрий Рогозин проверил производство самолета МС-21 в Иркутске

10:45 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин 17 августа в ходе …

К учебному году принято 76% образовательных учреждений Иркутской области

10:34 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается приёмка образовательных организаций к учебному …

Самолет МС-21 совершит первый полет после доработки в сентябре этого года

10:22 - Иркутск. Сибирские новости - Корпорация «Иркут» планирует возобновить полеты после доработки …

Инспектор Ростехнадзора в Иркутской области подозревается в получении крупной взятки

09:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Саянске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении государственного …

В муниципалитетах Иркутской области начинается реализация социальных проездных билетов единого образца

09:04 - Иркутск. Сибирские новости - В муниципалитетах Иркутской области, не перешедших на электронные проездные, …