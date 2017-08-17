Эксперты GenerationS ищут в Сибири инновации в области металлургии и производства
Иркутск. Сибирские новости - Презентация направлений металлургии, горного дела и передовых производственных технологий крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК пройдет 18 августа на площадке технопарка ИрНИТУ.
Команда акселератора расскажет об отборе в направления Mining&Metals и TechNet GenerationS-2017. Кроме того, планируются выступления разработчиков и обсуждения проектов с участием экспертов профильных компаний.
В мероприятии также примут участие представители профильных институтов Сибирского отделения РАН, факультетов вузов, эксперты компаний и технологические предприниматели, занятые в сфере горного дела, обработки металлов и передовых производственных технологий.
Презентация пройдет в Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета в сотрудничестве со стартап-школой «Тайга» - региональным представительством GenerationS.
«Мы видим большой потенциал для развития инноваций и технологического предпринимательства в Сибири: здесь есть команды с перспективными проектами, которые готовы развивать и реализовывать свои идеи. В ходе акселерационной программы представители университетского, академического сообщества и предприниматели узнают, как усилить свой бизнес, искать инвесторов, привлечь внимание корпораций», - отметила руководитель проекта GenerationS Екатерина Петрова.
На платформе акселератора GenerationS стартапы смогут доработать технологию совместно с экспертами корпораций, а также привлечь инвестиции и построить совместный бизнес с крупнейшими компаниями страны.
Направление GenerationS Mining&Metals отбирает команды, ведущие разработки в отраслях металлургии и горной добычи. Инвестиционным партнером трека в 2107 году выступила первая в России площадка по созданию и трансферу технологий в области драгоценных металлов R&D Park - дочерняя структура крупнейшего производителя драгоценных металлов в России компании «Красцветмет».
Трек TechNet создан для разработчиков цифрового проектирования и моделирования, аддитивных технологий, промышленного интернета, новых материалов, сенсорики и робототехники. Индустриальным партнером направления является ПАО «ОДК-Сатурн» - компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей ВМФ, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок.
Крупнейший в России и Восточной Европе акселератор GenerationS в 2017 году помимо перечисленных треков, включает еще четыре направления: повышение эффективности сельского хозяйства и решения в области новых лекарственных препаратов (Agro&MedTech); новые медиа, мода, дизайн и развлечения (Creative); энергетика (Power&Energy); банковские и финансовые сервисы (FinTech).
Подать заявку на участие в акселераторе можно до 31 октября 2017 года. Полный перечень направлений сбора заявок можно посмотреть на сайте GenerationS. Чтобы стать участником GenerationS-2017, необходимо зарегистрироваться по ссылке http://generation-startup.ru/register/.
GenerationS - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд GenerationS-2016 составил 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысила 100 млн руб.
АО «РВК» - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 25, их суммарный размер - 35,1 млрд руб. Доля АО «РВК» - 22,5 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 211. Совокупный объем проинвестированных средств - 16,9 млрд руб.
Ссылки по теме:
- Определены лучшие стартапы в сфере «умной» энергетики
- Финал корпоративного акселератора трека «Power&Energy» федерального конкурса GenerationS проходит в Иркутске
- Финал трека Power&Energy пройдет в Иркутске 24 января
- Три иркутские программы прошли в основной этап корпоративного акселератора Power&Еnergy
2017-08-17 12:12:48