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Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в Иркутске с 22 по 27 августа. В них примут участие около 100 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска и других городов России.

Иркутскую область представят спортсмены из Иркутска и Братска: мастер спорта, серебряный призер первенства Европы по боулингу Игорь Филиппов, мастер спорта, вице-президент Федерации боулинга России Леонид Усов, мастер спорта, член сборной России Антон Красноштанов, мастер спорта, член сборной России по боулингу среди ветеранов Олег Причко, мастер спорта, член сборной России Ольга Хвостова, кандидат в мастера спорта, член сборной России среди ветеранов Екатерина Причко.

Всероссийские соревнования по боулингу являются рейтинговыми и проводятся в четырех дисциплинах: личные и парные соревнования среди мужчин и женщин, парные соревнования - микс, командные соревнования по три человека.

Основная задача турнира - выявить сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборные команды страны, отбор спортсменов в сборные команды страны для подготовки к международным соревнованиям, подготовка спортивного резерва и повышение спортивного мастерства спортсменов. На этих соревнованиях можно выполнить норматив мастера спорта России.

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2017-08-18 07:25:50




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