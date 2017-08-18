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В Иркутске осуждены участники организованной разбойной группы

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске суд вынес обвинительный приговор по серии разбойных нападений на финансовые учреждения, совершенных организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Двое наиболее активных членов группы осуждены на 12 и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет. Приговор в законную силу не вступил.

Преступную группу арестовали в марте 2016 года на месте очередного нападения на банк. Тогда похитить денежные средства им не удалось, поскольку в этот день касса была закрыта. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 162 «Разбой». Общий ущерб от незаконной деятельности задержанных превысил 5,3 млн руб.

В ходе следствия доказана причастность в разном составе группы к нападениям на офисы этой же финансовой организации в феврале и ноябре 2015 года, на представительство одного из крупных банков в августе и автозаправочную станцию в сентябре того же года.

Преступники детально изучали механизм работы охранных организаций, обслуживающих филиалы банков, а также системы безопасности, находящиеся в распоряжении персонала. В ходе следственных действий сотрудники ОВД обнаружили и изъяли предполагаемые орудия преступления, медицинские маски, шапочки с прорезями для глаз и другие предметы, используемые для совершения противоправных действий. На время следствия шестеро обвиняемых находились под стражей.

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2017-08-18 07:43:35




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