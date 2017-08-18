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Капремонт дороги, ведущей к культурно-просветительскому центру им. Святителя Иннокентия, завершен
09:02 - Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт автодороги Качуг - Мыс - Кузнецы, которая ведет к культурно-просветительскому …
Более 100 человек погибло в бытовых пожарах в Иркутской области с начала года
08:56 - Иркутск. Сибирские новости - В бытовых пожарах в Иркутской области с начала года погибло 104 человека. …
Детские игровые комплексы, созданные осужденными ангарской колонии, представят на международной выставке
08:50 - Ангарск. Сибирские новости - Детские игровые комплексы, созданные осужденными ангарской исправительной …
Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать
08:44 - Иркутск. Сибирские новости - Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать. Об этом …
Иркутский областной суд отказал в удовлетворении иска КПРФ против Законодательного Собрания по делу о референдуме
08:33 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд отказал в удовлетворении иска КПРФ против Законодательного …
Инспекторы ГИБДД доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи
08:13 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники дорожно-патрульной службы в Иркутске доставили в больницу ребенка, …
Все учреждения дополнительного образования Иркутска готовы к учебному году
08:08 - Иркутск. Сибирские новости - Все муниципальные учреждения дополнительного образования Иркутска готовы …
В Тальцах завершается международный ремесленный фестиваль
07:51 - Иркутск. Сибирские новости - Заключительный этап II Байкальского Международного фестиваля «Хоровод …
В Иркутске осуждены участники организованной разбойной группы
07:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске суд вынес обвинительный приговор по серии разбойных нападений …
Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в Иркутске
07:25 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в Иркутске с 22 по 27 августа. …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах и ливневые дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.
В рамках проведенного исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» РБК подсчитал, что в прошлом году 50 компаний обеспечили почти половину налоговых поступлений в бюджет России. По-прежнему основным бюджетным донором остается ТЭК.