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В Тальцах завершается международный ремесленный фестиваль

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Иркутск. Сибирские новости - Заключительный этап II Байкальского Международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской области - 2017» пройдет в музее «Тальцы» 19 августа.

Участие в мероприятии принимают мастера художественных ремесел из Иркутской области, Забайкальского края, Омска, Узбекистана, Японии. Они представят авторские работы декоративно-прикладного искусства, проведут презентации и мастер-классы.

Также в программе - выступления творческих коллективов, детского кукольного театра, показ народных костюмов, народные игры, забавы, хороводы, дружеские встречи за самоваром, фото и видео сессии.

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2017-08-18 07:51:12




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