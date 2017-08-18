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Все учреждения дополнительного образования Иркутска готовы к учебному году

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Иркутск. Сибирские новости - Все муниципальные учреждения дополнительного образования Иркутска готовы к началу учебного года. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации города Виталий Барышников. Он отметил, что проведена комплексная проверка 14 музыкальных, художественных школ и школ искусств.

Представители администрации города, сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское», отдела надзорной деятельности и правоохранительной работы Иркутска проверили в учреждениях наличие систем охраны и пожарной сигнализации, антитеррористической защищенности, оценили общее санитарное состояние, материально-техническое обеспечение. Существенных замечаний к работе школ не возникло.

В ходе подготовки учреждений к началу учебного года проведены текущие ремонты, в том числе в музыкальной школе № 3 заменили двери на запасных выходах, в школе искусств № 4 отремонтировали электроснабжение. Также выполнены ремонт учебных классов и коридора в ДШИ №10, подвальных помещений и бетонного покрытия балкона ДШИ № 5.

Для учреждений приобретены дополнительное оборудование, инструменты, мебель. В частности, для школы искусств № 4 закуплены мольберты, шкафы-купе и столы трансформеры, для ДШИ № 10 - парты и стулья, для ДШИ №9 - стулья и ученический стол. Также приобретена печь для обжига керамических изделий для обучения учащихся в классе декоративно-прикладного искусства школы искусств № 8.

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2017-08-18 08:08:32




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