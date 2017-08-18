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Инспекторы ГИБДД доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники дорожно-патрульной службы в Иркутске доставили в больницу ребенка, который за пределами города получил травму глаза и нуждался в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

17 августа экипаж ГИБДД в составе инспекторов ДПС специальной роты оперативного реагирования Александра Рагузского и Андрея Сонина патрулировал дорожное движение на Мельнично-Падском тракте. К ним обратился мужчина, рассказавший, что его двухлетний сын нуждается в срочной госпитализации, промедление в которой может привести к потере зрения у ребенка.

Оценив ситуацию, офицеры приняли решение доставить малолетнего мальчика и его маму на служебном транспорте в больницу. Доложив о происходящем в дежурную часть, полицейские на патрульной машине с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопроводили семью и передали ребенка в руки врачей.

В офтальмологическом отделении Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы мальчику оказана необходимая помощь.

В соцсетях отец ребенка поблагодарил экипаж дорожных полицейских за оказанную помощь: «Хочу выразить им ОГРОМНУЮ благодарность, что не остались равнодушными к нашей беде. К сожалению, во всей этой суматохе и на нервах не записали ни номер машины, и не спросили даже имена. Хотелось бы отблагодарить их».

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2017-08-18 08:13:54




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