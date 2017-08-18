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Иркутский областной суд отказал в удовлетворении иска КПРФ против Законодательного Собрания по делу о референдуме

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд отказал в удовлетворении иска КПРФ против Законодательного Собрания по делу о референдуме.

Напомним, областной комитет КПРФ обжаловал незаконное и неправовое, на взгляд коммунистов, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области.

КПРФ создала инициативную группу по проведению референдума, был подготовлен вопрос, на который предстояло ответить жителям области: «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Однако Законодательное Собрание решило, что вопрос, предлагаемый инициативной группой на референдум, признан не соответствующим требованиям регионального закона «О референдуме Иркутской области».

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2017-08-18 08:33:09




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