Капремонт дороги, ведущей к культурно-просветительскому центру им. Святителя Иннокентия, завершен

09:02 - Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт автодороги Качуг - Мыс - Кузнецы, которая ведет к культурно-просветительскому …

Более 100 человек погибло в бытовых пожарах в Иркутской области с начала года

08:56 - Иркутск. Сибирские новости - В бытовых пожарах в Иркутской области с начала года погибло 104 человека. …

Детские игровые комплексы, созданные осужденными ангарской колонии, представят на международной выставке

08:50 - Ангарск. Сибирские новости - Детские игровые комплексы, созданные осужденными ангарской исправительной …

Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать

08:44 - Иркутск. Сибирские новости - Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать. Об этом …

Иркутский областной суд отказал в удовлетворении иска КПРФ против Законодательного Собрания по делу о референдуме

08:33 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд отказал в удовлетворении иска КПРФ против Законодательного …

Инспекторы ГИБДД доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи

08:13 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники дорожно-патрульной службы в Иркутске доставили в больницу ребенка, …

Все учреждения дополнительного образования Иркутска готовы к учебному году

08:08 - Иркутск. Сибирские новости - Все муниципальные учреждения дополнительного образования Иркутска готовы …

В Тальцах завершается международный ремесленный фестиваль

07:51 - Иркутск. Сибирские новости - Заключительный этап II Байкальского Международного фестиваля «Хоровод …

В Иркутске осуждены участники организованной разбойной группы

07:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске суд вынес обвинительный приговор по серии разбойных нападений …

Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в Иркутске

07:25 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в Иркутске с 22 по 27 августа. …