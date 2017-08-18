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Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать

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Иркутск. Сибирские новости - Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова. Сейчас проводится обследование памятника. По его результатам будет принято решение - проводить реконструкцию на месте, либо в условиях мастерской.

Памятник Борцам революции установлен у центрального входа в мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» в 1940 году. За все время существования он ни разу не реставрировался. Обследование скульптуры включает обмерочные работы, проведение инженерного осмотра конструкции и лабораторных испытаний материалов, изучение и определение необходимых условий для реконструкции, организацию векторного сканирования.

"Памятник был принят в муниципальную собственность сравнительно недавно уже в плохом состоянии. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» с марта 2017 года администрацией города совместно со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области обсуждалась возможность реконструкции памятника. Планируется реставрация основания монумента, восстановление покрытия площадки, бордюра, живой изгороди и ограждения. Предстоит сложная комплексная реставрация скульптуры, поэтому предусмотрено деление работ на несколько этапов", - отметила Ольга Иванова.

Напомним, что в целях реализации программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска в 2017 году» ведутся работы по благоустройству Иерусалимской лестницы. Комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территорий «Иерусалимская лестница». Работы планируют закончить к середине октября.

2017-08-18 08:44:41




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