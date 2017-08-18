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Детские игровые комплексы, созданные осужденными ангарской колонии, представят на международной выставке

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Ангарск. Сибирские новости - Детские игровые комплексы, созданные осужденными ангарской исправительной колонии № 14, будут представлены в тематическом разделе «Возможности промышленного сектора уголовно-исполнительной системы» на международной выставке «Интерполитех - 2017».

«От участия в выставке мы, прежде всего, ожидаем увеличения рабочих мест для осужденных на производстве. Наша продукция деревообработки востребована у муниципальных заказчиков, и мы готовы расширять круг деловых партнеров за пределами города. Для этого у нас имеются необходимые производственные площади, большой профессиональный резерв осужденных и надлежащий контроль качества», - пояснил руководитель центра трудовой адаптации ИК-14 Евгений Васильев.

Основная специализация производственного сектора ангарской ИК-14 - деревообрабатывающая промышленность. Здесь изготавливаются детские игровые комплексы для дома и улицы, кроватки для малышей, мебель для дачи, бани и сауны и другие товары из древесины. На производстве используются хвойные породы дерева и нетоксичные лакокрасочные материалы. Не так давно колония запустила выпуск погонажных изделий. Кроме деревообработки колония занимается выпуском швейной продукции. Осужденные шьют постельное белье и спецодежду различного назначения.

«Интерполитех - 2017» пройдет с 17 по 20 октября в Москве на крупнейшей выставочной площадке ВДНХ.

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2017-08-18 08:50:15




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