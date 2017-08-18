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Более 100 человек погибло в бытовых пожарах в Иркутской области с начала года

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Иркутск. Сибирские новости - В бытовых пожарах в Иркутской области с начала года погибло 104 человека. Это на 16 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. Инспекторы по пожарному надзору обеспокоены ростом пожаров и гибели на них людей.

С начала года в Иркутской области произошло 1849 пожаров. Общее количество пожаров снизилось, по сравнению с прошлым годом, однако в августе наблюдается превышение прошлогодних значений на пять случаев. Травмы на пожарах получили 134 человека, это больше прошлогодних показателей на 20 случаев.

Только за прошедшие сутки, в регионе зарегистрировано 11 бытовых пожаров, на одном из них погибли два жителя Братска. Возгорание в жилом двухквартирном доме в районе Южный Падун произошло в первом часу ночи. Сообщение о пожаре поступило слишком поздно: на момент прибытия огнеборцев уже произошло обрушение кровли. Под завалами были обнаружены тела погибших. Как сообщили соседи, жильцы злоупотребляли алкоголем, распивали спиртное и накануне. По предварительным данным, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем.

надо отметить, что это самая распространенная причина бытовых пожаров в Иркутской области. В 2017 году по этой причине произошло около 700 пожаров.

По статистике самый высокий риск пожаров с гибелью людей наблюдается в социально незащищенных слоях населения, многодетных семьях и среди граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Инспекторы надзорной деятельности принимают дополнительные меры по усилению профилактических работ, проводят рейды по местам проживания незащищенных слоев населения.

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2017-08-18 08:56:32




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