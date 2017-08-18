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Капремонт дороги, ведущей к культурно-просветительскому центру им. Святителя Иннокентия, завершен

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Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт автодороги Качуг - Мыс - Кузнецы, которая ведет к культурно-просветительскому центру им. святителя Иннокентия, завершен. Комиссия подписала акт приемки, оценив качество выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Контроль за сроками и объемами выполняемых работ осуществлялся ежедневно специалистами ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области», регионального минстроя, представителями проектной организации. Чтобы уложиться в сроки Дорожной службой на базу Качугского филиала ОАО «ДСИО» был поставлен новый асфальтобетонный завод. Одновременно с этим в филиале провели ремонт существующей асфальтобетонной установки», - пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.
Выполнено 14 км капремонта и 7 км ремонта дорожного полотна. Из областного бюджета на капремонт было выделено 350 млн руб., на ремонт полотна - 87 млн руб.

На автодороге провели монтаж водопропускных труб, выполнили насыпи из грунтов, отсыпали дополнительного слоя основания из ПГС, уложили верхний слой основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона. На завершающем этапе установили дорожные знаки и барьерные ограждения. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.
Генеральным подрядчиком строительства является ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Работы были начаты в октябре 2016 года.

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2017-08-18 09:02:21




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