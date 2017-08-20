Участие в Байкальском экологическом водном форуме подтвердили представители 16 стран

12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы …

Минизавод по переработке молока начнет работать в Заларинском районе в сентябре

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр …

Семейную молочную животноводческую ферму открыли в Заларинском районе

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Семейную молочную животноводческую ферму открыли в селе Сорты Заларинского …

В Ангарске пообещали сохранить все библиотеки

11:24 - Ангарск. Сибирские новости - Все библиотеки Централизованной библиотечной системы будут сохранены в полном …

Водитель иномарки и его малолетний сын пострадали в ДТП на Байкальском тракте

10:42 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в Иркутске проводят проверку по факту дорожно-транспортного …

Дмитрий Медведев приехал отдохнуть на Байкале

10:20 - Иркутск. Сибирские новости - Как стало известно "Сибирским новостям" из источников, близким …

Депутаты Заксобрания посетили Аларскую районную больницу, где продолжается вторая очередь строительства

09:54 - Иркутск. Сибирские новости - Вице спикер областного парламента, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, …

В «Галерее В. Бронштейна» иркутянам расскажут о жизни и творчестве одного из самых ярких художников ХХ века

09:30 - Иркутск. Сибирские новости - В «Галерее В. Бронштейна» 24 августа пройдет авторская лекция …

Иркутск получил новое арт-пространство

07:18 - Иркутск. Сибирские новости - Фестиваль мастеров изделий ручной работы «Руки» открылся на …

Депутаты Заксобрания приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Александра Вампилова

06:29 - Иркутск. Сибирские новости - Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, …