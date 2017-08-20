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Депутаты Заксобрания приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Александра Вампилова

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, депутаты областного парламента Сергей Магдалинов и Аполлон Иванов посетили мероприятия, посвященные 80-летию Александра Вампилова. Они прошли 19 августа на родине драматурга, в поселке Кутулик Аларского района.

На торжественном митинге у памятника Александру Вампилову, установленному на его 75-летие, от имени депутатов Заксобрания собравшихся приветствовала Наталья Дикусарова: «Творческое наследие Александра Вампилова стало мировым достоянием. Его произведения полюбили люди по всему миру, потому что они просты и доступны каждому, они о том, что мы проживаем каждый день, его слова идут от сердца. Отрадно, что в Кутулике бережно собирают и хранят всё, что связано с его именем, ведь юбилейные торжества пройдут, но в нашей истории, в памяти будущих поколений молодых сибиряков его имя, смысл его духовного творчества останутся навсегда».

Также собравшихся поздравили глава Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова, мэр района Александр Футорный, руководитель культурного центра Александра Вампилова в Иркутске Галина Солуянова, члены клуба "Вампиловец".

Для гостей была организована экскурсия по музею, расположенному в доме писателя, а также по библиотеке, названной его именем. Участниками праздничных мероприятий стали дочь драматурга Елена, а также другие родственники писателя, одноклассники и люди, близко его знавшие.

В краеведческом музее Аларского района открылась фотовыставка «Аларский район в творчестве А. В. Вампилова». Её организаторы рассказали, что проехали по селам, которые упоминаются в пьесах и рассказах писателя, сделали снимки этих мест. В музее также состоялась презентация сборника стихов «Звезда прекрасная сияла», в который вошли стихи Александра Вампилова, его отца Валентина Николаевича Вампилова и сводной сестры Сэржены Валентиновны. В частности, в сборник были включены эпиграммы и любовная лирика Александра Вампилова 50-х годов.

В этот день в Кутулике прошел также концерт творческих коллективов Иркутска, футбольный турнир на кубок Александра Вампилова между командами Аларского и Нукутского районов, конные скачки.

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2017-08-20 06:29:05




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