Иркутск получил новое арт-пространство

Иркутск. Сибирские новости - Фестиваль мастеров изделий ручной работы «Руки» открылся на площадке бывшего пивоваренного завода на улице Баррикад. Ярмарка мастеров стала презентацией нового пространства для бизнеса и творчества - арт-завода «Доренберг». Партнерами и со-организаторами мероприятия и проекта стал Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области. В презентации принял участие заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин.



Вице-спикер отметил, что участники фестиваля стали свидетелями открытия в Иркутске современного направления развития искусства и предпринимательства. «Думаю, что сотрудничество организаторов с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании поспособствует привлечению внимания к новым видам развития взаимодействия между творческими людьми, открытию совершенно уникальных направлений в продвижении их знаний, умений и таланта на благо нашей Иркутской области. Хочу всем пожелать удачи, чтобы мероприятие стало традиционным и все задумки организаторов воплотились в жизнь», - сказал Андрей Лабыгин.



Председатель Молодежного парламента Андрей Фоменко пояснил, что считает это направление перспективным и направленным в первую очередь, на молодежь. «Это уникальный проект, который реализует торговый дом Доренберг при нашем участии. Мы считаем, что в перспективе, через два-три года здесь будет что-то вроде 130-го квартала, однако это будет место для людей, которые хотят получить или повысить свои навыки и умения в разных творческих направлениях», - сказал Андрей Фоменко. По его словам, здесь будут располагаться мастерские практически по всем направлениям ремесленных дел: от вырезания открыток вручную, изготовления работ из стекла и керамики до новейших высокотехнологичных решений. На площадке будут регулярно проводиться тренинги и мастер-классы ремесленников и культурные мероприятия. Уже на следующей неделе тут будет организован показ кино под открытым небом. Предполагается, что арт-завод станет тем местом, в которое можно приходить с детьми, семьями и заниматься любимым делом.



На арт-площадке работала ярморочная зона, где свои произведения представили керамисты, резчики по дереву, вязальщицы, дизайнеры одежды и многие другие. Не обошлось и без новых технологий: были выставлены образцы изделий, изготовленных при помощи лазерного кроя и точного компьютерного моделирования, здесь же можно было познакомиться с технологией 3D-принтеров, посетители фестиваля могли тут же «распечатать» модель или даже сделать ее самим при помощи 3D-ручки.



Для участников и гостей проходили мастер-классы, а также лекции: «Продвижение в Инстаграм» и «Деревянное производство». Для желающих были организованы фуд-зона, работал гид по арт-заводу.



В течение всего фестиваля проходило голосование на звание «лучшего мастера». Критериями отбора стали не только качество и неординарность продукции, но и умение себя подать и позиционировать. Завершился фестиваль живым акустическим концертом группы The Curtis Smith.



2017-08-20 07:18:55