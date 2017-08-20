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В «Галерее В. Бронштейна» иркутянам расскажут о жизни и творчестве одного из самых ярких художников ХХ века

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Иркутск. Сибирские новости - В «Галерее В. Бронштейна» 24 августа пройдет авторская лекция известного арт-блогера Анастасии Сосновской (@art.likbez). Темой встречи станет жизнь и творчество одного из самых ярких художников ХХ века Сальвадора Дали.

Мастер известен в первую очередь как живописец и график, его принято считать главным представителем современного сюрреализма. Однако Дали активно занимался архитектурой, дизайном, мультипликацией, пробовал себя в режиссуре и писательском деле. Его жизнь была такой же яркой и необычной, как и сами его работы.

Анастасия Сосновская комментирует: «Он женился на русской, дружил с муравьедом, создал чупа-чупс, нарисовал мультфильм, перестроил замок, чуть не умер в акваланге, а похоронил себя в собственном музее. Его жизнь как сюрреалистический фильм, о котором можно рассказывать долго и с увлечением».

Анастасия Сосновская - популярный арт-блогер, чьё имя известно многим любителям искусства, в первую очередь, по профилям @art.likbez в социальных сетях. Анастасия признаётся, что не стремится к профессиональному признанию, просто старается писать о том, что ей самой интересно в искусстве, но при этом «понятным и современным» языком. Её аккаунт в Instagram читают более 16 тысяч человек со всего мира - не только любители искусства, но и признанные художники, архитекторы, искусствоведы. Анастасия проводит авторские лекции, вебинары, творческие встречи, занимается развитием социальных проектов.

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2017-08-20 09:30:40




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