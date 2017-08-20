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Депутаты Заксобрания посетили Аларскую районную больницу, где продолжается вторая очередь строительства

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Иркутск. Сибирские новости - Вице спикер областного парламента, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Сергей Магдалинов посетили Аларскую районную больницу.

Больничный комплекс в Аларском районе начали строить более 10 лет назад в рамках указа президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Однако активное строительство было начато только в 2014 - 2015 годах.

Первая очередь - поликлиника на 200 посещений в день была сдана в июле прошлого года. Здание построено по современным стандартам, доступно для маломобильных групп населения, укомплектовано новейшим оборудованием. В поликлинике открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, проводят прием эндоскопист, хирург, онколог, невролог, кардиолог, уролог, лор, психиатр-нарколог, эпидемиолог, терапевт; работают диагностическое отделение, женская консультация и лаборатория.

К поликлинике «прикреплены» около 22 тыс. человек. Также в учреждении проходят мед осмотры призывники Заларинского, Балаганского, Нукутского и Аларского районов.

Вторая очередь строительства - это стационар на 155 коек в посёлке Кутулик. Депутаты уже неоднократно выезжали на место строительства, этот объект находится на парламентском контроле. Пока не открыт новый стационар, люди лечатся в старом корпусе.

Напомним, год назад, на момент сдачи поликлиники, работы на втором пусковом комплексе были выполнены на 70%, в том числе были готовы наружные инженерные сети. Требовалось завершить отделочные работы, установить сантехнические и электротехнические приборы, завершить монтаж слаботочных сетей, вентиляционного и медицинского оборудования, выполнить пусконаладочные работы. Необходимая сумма финансирования составляла 488,4 млн руб.

«Мы будем вносить изменения в бюджет и выделять средства на завершение строительства поэтапно. В этом году (2016 году - прим. ред.) собираемся завершить основную часть строительно-монтажных работ. Я очень надеюсь, что мы приедем сюда, в Кутулик, на открытие стационара Центральной районной больницы в следующем году», - заявил тогда губернатор Сергей Левченко. На сегодня срок окончания второй очереди строительства ЦРБ - первый квартал 2018 года.

Больница укомплектована врачами на 52%. В основном не хватает узких специалистов и терапевтов. В рамках реализации программы «Земский доктор», в этом году в район приехали шесть человек. Кроме того, администрация муниципального образования выделяет врачам участки для строительства жилья, что также должно способствовать привлечению специалистов в район.

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2017-08-20 09:54:20




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