|
..
|Центробанк РФ
|USD
|59.36
|
↑
|
(+0.11)
|EUR
|69.72
|
↑
|
(+0.07)
|10 CNY
|88.88
|
↑
|
(+0.09)
|
Депутаты Заксобрания посетили Аларскую районную больницу, где продолжается вторая очередь строительства
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Вице спикер областного парламента, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Сергей Магдалинов посетили Аларскую районную больницу.
Больничный комплекс в Аларском районе начали строить более 10 лет назад в рамках указа президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Однако активное строительство было начато только в 2014 - 2015 годах.
Первая очередь - поликлиника на 200 посещений в день была сдана в июле прошлого года. Здание построено по современным стандартам, доступно для маломобильных групп населения, укомплектовано новейшим оборудованием. В поликлинике открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, проводят прием эндоскопист, хирург, онколог, невролог, кардиолог, уролог, лор, психиатр-нарколог, эпидемиолог, терапевт; работают диагностическое отделение, женская консультация и лаборатория.
К поликлинике «прикреплены» около 22 тыс. человек. Также в учреждении проходят мед осмотры призывники Заларинского, Балаганского, Нукутского и Аларского районов.
Вторая очередь строительства - это стационар на 155 коек в посёлке Кутулик. Депутаты уже неоднократно выезжали на место строительства, этот объект находится на парламентском контроле. Пока не открыт новый стационар, люди лечатся в старом корпусе.
Напомним, год назад, на момент сдачи поликлиники, работы на втором пусковом комплексе были выполнены на 70%, в том числе были готовы наружные инженерные сети. Требовалось завершить отделочные работы, установить сантехнические и электротехнические приборы, завершить монтаж слаботочных сетей, вентиляционного и медицинского оборудования, выполнить пусконаладочные работы. Необходимая сумма финансирования составляла 488,4 млн руб.
«Мы будем вносить изменения в бюджет и выделять средства на завершение строительства поэтапно. В этом году (2016 году - прим. ред.) собираемся завершить основную часть строительно-монтажных работ. Я очень надеюсь, что мы приедем сюда, в Кутулик, на открытие стационара Центральной районной больницы в следующем году», - заявил тогда губернатор Сергей Левченко. На сегодня срок окончания второй очереди строительства ЦРБ - первый квартал 2018 года.
Больница укомплектована врачами на 52%. В основном не хватает узких специалистов и терапевтов. В рамках реализации программы «Земский доктор», в этом году в район приехали шесть человек. Кроме того, администрация муниципального образования выделяет врачам участки для строительства жилья, что также должно способствовать привлечению специалистов в район.
Ссылки по теме:
2017-08-20 09:54:20
Комментарии
|
|
Участие в Байкальском экологическом водном форуме подтвердили представители 16 стран
12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы …
Минизавод по переработке молока начнет работать в Заларинском районе в сентябре
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр …
Семейную молочную животноводческую ферму открыли в Заларинском районе
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Семейную молочную животноводческую ферму открыли в селе Сорты Заларинского …
В Ангарске пообещали сохранить все библиотеки
11:24 - Ангарск. Сибирские новости - Все библиотеки Централизованной библиотечной системы будут сохранены в полном …
Водитель иномарки и его малолетний сын пострадали в ДТП на Байкальском тракте
10:42 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в Иркутске проводят проверку по факту дорожно-транспортного …
Дмитрий Медведев приехал отдохнуть на Байкале
10:20 - Иркутск. Сибирские новости - Как стало известно "Сибирским новостям" из источников, близким …
Депутаты Заксобрания посетили Аларскую районную больницу, где продолжается вторая очередь строительства
09:54 - Иркутск. Сибирские новости - Вице спикер областного парламента, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, …
В «Галерее В. Бронштейна» иркутянам расскажут о жизни и творчестве одного из самых ярких художников ХХ века
09:30 - Иркутск. Сибирские новости - В «Галерее В. Бронштейна» 24 августа пройдет авторская лекция …
Иркутск получил новое арт-пространство
07:18 - Иркутск. Сибирские новости - Фестиваль мастеров изделий ручной работы «Руки» открылся на …
Депутаты Заксобрания приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Александра Вампилова
06:29 - Иркутск. Сибирские новости - Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в западных и северо-восточных районах и сильные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.
В рамках проведенного исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» РБК подсчитал, что в прошлом году 50 компаний обеспечили почти половину налоговых поступлений в бюджет России. По-прежнему основным бюджетным донором остается ТЭК.