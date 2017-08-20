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Дмитрий Медведев приехал отдохнуть на Байкале

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Иркутск. Сибирские новости - Как стало известно "Сибирским новостям" из источников, близким к правительству Иркутской области, на Байкале в воскресенье отдыхает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Визит носит неофициальный характер, и не афишируется.

Также, по данным источника "Сибирских новостей", в Иркутске находятся главы ФСБ и МВД Александр Бортников и Владимир Колокольцев. Цель их визита в город не уточняется. 

2017-08-20 10:20:21




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