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Водитель иномарки и его малолетний сын пострадали в ДТП на Байкальском тракте

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в Иркутске проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезно пострадали водитель и его несовершеннолетний сын.

17 августа около 04:00 часов 47-летний иркутянин, управляя минивэном Toyota Gaia, следовал со стороны Иркутска в направлении Листвянки. В районе 18 км Байкальского тракта не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства в строительный котлован, в месте проведения дорожных работ.

В результате ДТП в медучреждения с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и его восьмилетний сын.

Сотрудники ГИБДД составили акт о неудовлетворительном состоянии дорожных условий по факту отсутствия дорожного ограждения на данном участке. Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». По результатам проверки будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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2017-08-20 10:42:22




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